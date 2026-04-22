Zlínští záchranáři představili 5G přenos obrazu v reálném čase

Přenos obrazu, který umožňuje lékařům sledovat stav pacienta ještě před tím, než sanitka dorazí do nemocnice, dnes představila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK). Na festivalu zlínské univerzity Zažij vědu ukázala i další nové technologie jako simulátor pacienta, virtuální realitu pro velitele zásahů a mobilní operační středisko. ČTK to dnes ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.
Přenos obrazu v reálném čase umožňuje lékařům připravit operační sál či potřebné vybavení. Projekt stál zhruba 18 milionů korun, podpořil ho Národní plán obnovy i Zlínský kraj. "Dává nám tu možnost, že jsme schopni v přímém čase vytvořit bezpečnou 5G síť v sanitkách, v operačním středisku a v základnách a jsme schopni přenášet veškeré údaje z toho zásahu jak do nemocnice, tak na operační středisko," uvedl ředitel.
Projekt je ve fázi testování. Pomocí mobilní sítě 5G mohou záchranáři streamovat lékařům situaci nejen ve vozidle, ale i na něm, nebo z kamery na záchranáři. Záchranáři měli před několika lety projekt mobilního tomografu na Valašsku. "Zjistili jsme, že 4G nám nestačilo. Než stream šel do nemocnice, tak to byly minuty. To 5G díky nízké latenci (zpoždění, pozn. ČTK) a díky rychlosti to dává v řádu vteřin," uvedl Cholewa.
Mobilní operační středisko umožňuje přenést operační středisko do auta a koordinovat záchranné složky ZZS v terénu. "To znamená, kdybychom měli technologický výpadek, cokoliv by se stalo nebo byla nějaká mimořádná událost, tak vezmeme auto, vyjedeme s ním a odřídíme s tím celý kraj. To znamená všech 35 vozidel, které jsou ve Zlínském kraji," uvedl ředitel.
Mobilní středisko dokáže řídit posádky, přijímat výzvy i zakládat události. "Zvenčí vypadá jako takový menší náklaďák, ale ve skutečnosti je vevnitř nabitý velmi sofistikovanými informačními technologiemi, softwarem, který nám umožňuje pracovat, podporovat práci operátorů, dispečerů a samozřejmě technologie, které jsou na tuto práci připraveny," uvedl vedoucí oddělení informatiky Zdeněk Lorenc. Systém podle něj umí pracovat i v případě výpadku proudu.
K vidění byl také simulátor pacienta, na kterém si záchranáři trénují kritické situace. Simulátor reaguje na podané léky, mění fyziologické parametry, simuluje komplikace. Systém virtuální reality pro řízení krizových zásahů se využívá při výcviku velitelů záchranných operací. Umožňuje simulovat masivní mimořádné události, testovat rozhodování pod tlakem a koordinaci složek integrovaného záchranného systému.