Zlínští žáci zkoušeli, jak reagovat při úniku nebezpečné látky či útoku střelce

Jak reagovat při úniku nebezpečné látky, útoku aktivního střelce, jak se zachovat při povodni či jiném krizovém stavu, se dnes dozvěděli žáci zlínské základní školy v ulici Křiby. Nešlo jen o teoretické přednášky, žáci si některé situace i vyzkoušeli, například ve třídě stavěli barikádu proti aktivnímu střelci. Interaktivní kurz pro žáky připravili studenti a akademici Fakulty logistiky a krizového řízení zlínské Univerzity Tomáše Bati.
"Projekt jsme vytvářeli v minulém roce, dělali jsme pilotní verze v rámci základních škol v Uherském Hradišti, kdy jsme testovali, jak žáci reagují, jestli se jim to líbí, co se jim líbí, co se jim nelíbí. V současné době, kdy už to máme vyprecizované, jsme se domluvili, že bychom to rozšířili i na základní školy ve Zlíně," řekla dnes novinářům děkanka fakulty Zuzana Tučková.
Projekt potrvá dva roky, fakulta však v něm chce pokračovat i dále. Nejčastěji se workshop týká aktivního střelce a úniku nebezpečných látek, zaměřený je také na environmentální bezpečnost či složení půdy.
Žáky pod vedením supervizora školili studenti věnující se bezpečnosti, ochraně obyvatelstva či krizovému řízení. O tom, jak postupovat při střelci ve škole, je dnes informoval také proděkan fakulty Jakub Rak. "Bezpečnost je téma, které všichni vnímáme, ale ukazuje se, že znalosti jsou relativně nízké nebo například znalosti máme, ale nejsme schopni je aplikovat. Proto podobné nácviky, školení a cvičení jsou přínosné, protože žáci si dokážou uvědomit, jak se v daných situacích chovat a ideálně si to můžou aspoň do určité míry nacvičit," uvedl Rak.
Jeho slova potvrdila žákyně deváté třídy Denisa, která se například naučila, jak postavit ve třídě barikádu. "Překvapilo mě, že jsme to dělali, protože na ostatních přednáškách, co jsme měli, tak tam nebylo to vyzkoušení. Řekli nám to teoreticky, ale prakticky jsme si to nevyzkoušeli. To bylo dnes úplně něco jiného," uvedla žačka.
Žáci podle Raka reagovali dobře, chybou byl hluk při stavění barikády. "Chyběla také koordinace ve skupině, což je ale pochopitelné, od toho právě ty nácviky jsou, aby si to uvědomili a dokázali to potom eliminovat," uvedl Rak. Žáci si také mohli při informacích o environmentální bezpečnosti vyzkoušet měřit pH u věcí denní potřeby a půdy či měřit vodivost.
Téma bezpečnosti je pro základní školy v posledních letech více důležité. Školy také posílily své zabezpečení, školí se i učitelé. "Máme svoje tajná hesla, tajné kódy pro pracovníky, které použít. Máme bezpečnostní tlačítka, několik kamerových systémů, vrátného," uvedl zástupce ředitele základní školy Křiby Pavel Růžička.