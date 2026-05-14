Zlín chystá opravu kulturního centra v části Malenovice. Počítá s úpravou hlediště a multifunkčního sálu, zachovány budou prostory pro městskou policii, zůstane také kryt civilní obrany. Odhadované náklady na rekonstrukci bývalého kina Květen jsou 100 milionů korun. Městská společnost Nemovitosti města Zlína si na to vezme úvěr. Zastupitelé města dnes schválili dohodu o ručení za úvěr.
Město chystalo rekonstrukci centra před několika lety, nezískalo ale dotaci. "Od té doby jsme nenašli žádný finanční model nebo nějaký dotační titul, jak bychom to mohli ufinancovat. Proto jsme si sedli s komisí místní části Malenovice, která dlouhodobě chce, aby tento objekt byl zrekonstruován a zprovozněn pro potřeby občanů Malenovic, ale také širokého okolí. Podařilo se nám najít finanční model, jak tuto rekonstrukci udělat," řekl dnes ČTK primátor Jiří Korec (ANO).
Společnost Nemovitosti města Zlína si na rekonstrukci vezme úvěr. Město se dohodlo s komisí místní části, která dostává ročně zhruba osm milionů korun, že jí bude v příštích deseti letech přispívat na splátky pěti miliony korun.
V červnu město vyhlásí soutěž na zhotovitele rekonstrukce. Práce by mohly začít ke konci roku nebo příští rok. Změní se hlavní sál, kde se sníží počet sedaček a zvětší se plocha pro pódium a konání akcí. "Komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem místo po rekonstrukci využívat," uvedl Korec.