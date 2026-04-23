Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji zatím nakazilo 20 lidí, loni 82

Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji nakazilo zatím 20 lidí. Jedná se o sporadická onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti, řekla dnes ČTK Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Loni hygienici v kraji evidovali 82 nakažených, o rok dříve 33.
"V lednu 2026 jsme evidovali devět případů, v únoru tři, v březnu sedm případů," uvedla Ševčíková. V dubnu zaznamenali hygienici k pondělí zatím jeden případ.
V roce 2023 nebyl v kraji žádný nakažený hepatitidou typu A, o rok dříve dva. Větší počet nemocných hygienici evidovali v roce 2016, kdy jich bylo 15. V roce 2011 bylo 17 nakažených. V posledních letech jich bylo nejvíc v roce 2005, a to 67.
"Onemocnění žloutenkou typu A se v průběhu let vyskytuje vždy v určitých cyklech. Je to dáno vnímavou populací, které chybí ochranné protilátky proti onemocnění, ať již po prodělaném onemocnění, nebo po vakcinaci," uvedli hygienici.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce. U nakažených se objeví teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. Vhodné je také očkování.
V celém Česku loni žloutenkou typu A onemocnělo 3255 lidí, meziročně zhruba pětkrát víc. Nejvíce nakažených, zhruba 40 procent, bylo v Praze. V letošním prvním čtvrtletí lékaři v Česku zaznamenali 899 nakažených žloutenkou typu A. Proti loňsku, kdy lékaři maximum nemocných zachytili koncem roku, je sice počet téměř trojnásobný, vlna epidemie podle odborníků ale postupně slábne.