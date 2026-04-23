Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji zatím nakazilo 20 lidí, loni 82

Autor: ČTK
  15:35aktualizováno  15:35
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji nakazilo zatím 20 lidí. Jedná se o sporadická onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti, řekla dnes ČTK Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Loni hygienici v kraji evidovali 82 nakažených, o rok dříve 33.

"V lednu 2026 jsme evidovali devět případů, v únoru tři, v březnu sedm případů," uvedla Ševčíková. V dubnu zaznamenali hygienici k pondělí zatím jeden případ.

V roce 2023 nebyl v kraji žádný nakažený hepatitidou typu A, o rok dříve dva. Větší počet nemocných hygienici evidovali v roce 2016, kdy jich bylo 15. V roce 2011 bylo 17 nakažených. V posledních letech jich bylo nejvíc v roce 2005, a to 67.

"Onemocnění žloutenkou typu A se v průběhu let vyskytuje vždy v určitých cyklech. Je to dáno vnímavou populací, které chybí ochranné protilátky proti onemocnění, ať již po prodělaném onemocnění, nebo po vakcinaci," uvedli hygienici.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce. U nakažených se objeví teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. Vhodné je také očkování.

V celém Česku loni žloutenkou typu A onemocnělo 3255 lidí, meziročně zhruba pětkrát víc. Nejvíce nakažených, zhruba 40 procent, bylo v Praze. V letošním prvním čtvrtletí lékaři v Česku zaznamenali 899 nakažených žloutenkou typu A. Proti loňsku, kdy lékaři maximum nemocných zachytili koncem roku, je sice počet téměř trojnásobný, vlna epidemie podle odborníků ale postupně slábne.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se...

24. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

ilustrační snímek

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou...

24. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

ilustrační snímek

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska...

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Policie nechybovala, když domnělému extremistovi odebrala vzorek DNA a otisky

ilustrační snímek

Policie nechybovala, když sejmula domnělému pravicovému extremistovi otisky prstů, odebrala vzorek DNA a záznamy uchovala ve svých databázích. Nejvyšší správní...

24. dubna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj 7,3 milionu Kč, více než loni

ilustrační snímek

Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří letos Zlínský kraj částkou téměř 7,3 milionu korun. Je to zhruba o dva milionu korun více než loni. Dotaci...

24. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

OBRAZEM: Kousek Ameriky na Malé Straně. Konvoj svobody dorazil do Prahy

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy připomněl 81. výročí konce...

Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba...

24. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

ZUŠ v Ostrově čeká dostavba za 180 milionů, hotovo má být za dva roky

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku připravuje zadávací řízení na dostavbu základní umělecké školy v hodnotě zhruba 150 milionů korun bez DPH. ČTK to dnes řekl starosta...

24. dubna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Improvizace v divadle na motivy Tarantina. Jeviště skončí plné krve

Filmy slavného amerického režiséra Quentina Tarantina se stanou inspirací...

Filmy slavného amerického režiséra Quentina Tarantina se stanou inspirací dalšího improvizovaného představení liberecké divadelní skupiny Imjoy. Diváci, kteří v sobotu večer dorazí do Naivního...

24. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  15:18

Manévry kvůli ztracenému chlapci. Pátral i vrtulník a hasiči

Motorkář vjel na letištní plochu, zastavil provoz letiště na deset minut....

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném sedmnáctiletém chlapci, kterého od dnešního rána hledala v okolí obce Lukoveček na Zlínsku. Mladík byl v pořádku nalezen, uvedli odpoledne policisté na síti...

24. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  14:28

OBRAZEM: Muzikálová komedie vypráví osudy tří kamarádek v časech nesvobody

Nová hudební inscenace Národního divadla moravskoslezského s názvem Tak se nám...

Nová hudební inscenace Národního divadla moravskoslezského s názvem Tak se nám to stalo přenáší diváky do období komunistické totality a časů normalizace po srpnu 1968. Muzikál sleduje životní...

24. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

