Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji zatím nakazilo 39 lidí. Na webu to uvedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Loni hygienici v regionu evidovali 82 nakažených, o rok dříve 33.
"Od roku 2024 ve Zlínském kraji, stejně jako v ČR, narůstá počet onemocnění žloutenkou typu A. I v letošním roce máme ke dni 26. 6. 2026 evidováno již 39 nákaz," uvedli hygienici. Onemocnění žloutenkou typu A se vyskytuje vždy v určitých cyklech. "Je to dáno vnímavou populací, které chybí ochranné protilátky proti onemocnění, ať již po prodělaném onemocnění nebo po vakcinaci. Postvakcinační protilátky přetrvávají déle jak 20 let," uvedli hygienici.
Nejvíce nakažených bylo v kraji zatím v červnu, a to deset. V lednu hygienici evidovali devět případů, v květnu osm a v březnu sedm. Nejvíce případů, 18, bylo na Vsetínsku, na Kroměřížsku jich bylo 16, na Uherskohradišťsku čtyři a na Zlínsku jeden.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce. U nakažených se objeví teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto vyzývají k jejich důkladnému mytí. Vhodné je také očkování.
V Česku loni žloutenkou typu A onemocnělo 3255 lidí, meziročně zhruba pětkrát víc. Nejvíce nakažených, zhruba 40 procent, bylo v Praze. V letošním prvním čtvrtletí lékaři v Česku zaznamenali 899 nakažených žloutenkou typu A. Proti loňsku, kdy lékaři maximum nemocných zachytili koncem roku, je sice počet téměř trojnásobný, vlna epidemie podle odborníků ale postupně slábne.