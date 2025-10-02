Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

Zvláště pro řidiče z jiných částí Česka nebo ze Slovenska, kteří přijíždějí do turisticky oblíbené zoologické zahrady v Lešné.
Značky se také staly terčem vtipálků. Ti před symbol dálnice nalepili letopočet 2027 s otazníkem, jako narážku na opakující se problémy silničářů s otevřením tohoto úseku důležité cesty, který se staví už od roku 2008.
„Pokud někdo upraví či pozmění dopravní značku, jedná se o přestupek proti zákonu o pozemních komunikacích a ve správním řízení může dostat vysokou pokutu,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
„Dopravní značení je stanovené vyhláškou a jakákoliv jeho úprava je pro řidiče matoucí, i když jde o smysl pro humor nebo nadsázku. Prostě to tam nepatří,“ doplnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Současně ale lidsky chápe motivaci lidí, kteří to udělali. „Neurážíme se, že nám někdo poškodil značku. Není to nic jiného než důkaz, že lidem současný stav vadí a dálnici chtějí,“ řekl Rýdl.
Dopravní značky silničáři upraví
Dálnici D49 napadají spolky Děti Země a Egeria, kvůli nimž se termín otevření opakovaně posouvá.
Silničáři pozměněné dopravní značení upraví. A budou řešit i upozornění na dálnici, po níž se ještě nejezdí. Odstraňovat ho nebudou.
„Má být účinně zneplatněno, tedy zakryté nebo přeškrtnuté magnetickými pásky,“ uvedl Rýdl. „Pokud to tam není, tak to může být vandalstvím, které na základě revizních cest správce komunikace napravíme.“
