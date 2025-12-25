Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jana Fuksová
  13:22aktualizováno  13:22
Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků pokořila dnes přesně v 10.14 hodin. Stalo se tak poprvé v téměř osmdesátileté historii zoo. Jubilejním návštěvníkem se stal Josef Doležal z Klečůvky u Zlína, který do zoo přišel s manželkou Hanou a vnoučaty.
Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s manželkou Hanou převzal dárky od ředitele zoo Romana Horského. (25.12.2025) | foto: Zoo Zlín

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...
Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Ředitel zoo Zlín Roman Horský. (29. srpen 2025)
15 fotografií

„Zlínskou zoo opravdu milujeme, několikrát ročně k vám chodíme, jsme tu moc rádi. A 25. prosince, to je naše rodinná tradice, vždy celá početná rodina Doležalova se tady u vás sejde a projdeme celý areál,“ svěřil se jubilejní návštěvník.

Že se v zoologické zahradě očekává rekord vůbec netušil. Pro manžele to byla první výhra v životě. „Při příjezdu do zoo vnoučata ihned zamířila do obchodu s plyšáky, museli jsme celý obchod projít a podívat se na nějaký ten dárek. A pak jsme s manželkou vyšli ven, že už na všechny počkáme za vstupem. Právě to rozhodlo, že jsme prošli turnikety v ten správný čas,“ dodal Doležal.

Výherci získali roční kartu Zoo Zlín Family a víkendový pobyt v hotelu ve Velkých Karlovicích.

Zahradu posouvají její zaměstnanci

„Zvýšit návštěvnost o více než 50 procent není ve světě zoologických zahrad běžné. Nikdy by mě nenapadlo, že jsme toho schopní,“ reagoval ředitel Lešné Roman Horský, který je v této pozici od roku 2011. Podle něho má na tak strmém vzestupu hlavní podíl tým lidí, kteří zahradu posouvají kupředu.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zoologická zahrada letos dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Jedná se o první podobné zařízení pro lvy u nás.

„Současně jsme otevřeli novou návštěvnickou trasu a kompletně zpřístupnili první etapu Karibuni, která patřila slonům africkým,“ podotkla mluvčí zoo Romana Mikešová.

Návštěvníci tak od podzimu projdou kolem výběhu slonů a zblízka spatří také lvy. Mají zde dvě vyhlídková místa, jedno kryté a s průhledy na pozorování lvů.

Rekordní srpnová návštěvnost

Karibuni je největší chloubou zoo, otevřeno je od roku 2022 a jde o jeden z největších projektů v rámci všech evropských zahrad. Zoo se díky těmto atrakcím mění před očima, což návštěvníky nutí k tomu, aby se do ní vraceli, minimálně jednou za rok. Alespoň taková je snaha vedení.

„Pokud se zahrady rozvíjejí tak, aby to bylo ve prospěch zvířat i návštěvníků, tak je to skvělé. Nám se to asi podařilo,“ míní Horský. „Ale musím podotknout, že důležité je také počasí, které nám letos přálo. Proto to musíme brát s pokorou.“

Chtěl bych se vrátit ke gorilám, třeba to ještě stihnu, říká šéf zlínské zoo

Rekordní návštěvnosti hodně pomohl srpen, během něhož do zahrady dorazilo 164 tisíc lidí. Žádný měsíc v její historii nebyl lepší, což bylo právě i díky příznivému počasí.

Zoologická zahrada je příspěvková organizace města, které ji pravidelně finančně podporuje milionovými částkami.

„Tento rok je pro Zoo Zlín skutečně výjimečný. Z pozice zřizovatele a hlavního donátora jsme hrdí na to, že naše zahrada překoná hranici 800 tisíc návštěvníků,“ poznamenal primátor Jiří Korec. „Je to důkazem kvalitní práce našich chovatelů a atraktivity areálu,“ doplnil.

Lešná chce stále růst

Zlínská zoo byla loni sedmou nejnavštěvovanější tuzemskou turistickou atrakcí. Předběhl ji pouze Pražský hrad, lanovka na pražský Petřín, zoo v Praze, AquaPalace Praha, oblast Dolních Vítkovic v Ostravě a Aqualand Moravia v Pasohlávkách

Lešná chce nadále růst. Pokud se jí podaří realizovat plány, hodlá v dalších letech překonat hranici milionu lidí. Hlavní díl na tom má mít dokončení druhé etapy areálu Karibuni, jehož součástí bude stylové ubytování v africkém stylu. Z jedné jeho části uvidí lidé slony, ze druhé nosorožce a žirafy.

Giboni na dosah ruky. Do nové prostornější expozice se narodilo třetí mládě

„Měla by to být poměrně zajímavá nabídka,“ věří Horský. „Pokud se nám to podaří, návštěvníci tady nezůstanou jenom jeden den. Zdrží se ve Zlíně i v kraji déle než dvě noci, z čehož by mohly profitovat i další instituce,“ uvažuje.

Zoo nebude prodávat ubytování pouze na jednu noc, vždy minimálně na dvě. Horský věří, že zájem lidí bude velký. Hotový má už projekt, záležet bude na finančních možnostech města a kraje. Dnes ubytování nabízí jen zoo ve Dvoře Králové.

Chystá se expozice pro tapíry

Zahrada chystá do budoucna i další novinky. Začne stavět expozici Nusantara, kterou budou obývat tapíři čabrakoví, zoborožci, asijští plazi a dikobrazi. Odstartuje výstavba komplexu pro klokany a emu. Lidé se na obě místa poprvé dostanou v hlavní sezoně 2027.

Příští rok ale bude spíše ve jménu provozních investic. Přes 30 milionů korun budou stát solární panely, které se objeví nad parkovištěm u bočního vchodu do areálu. Řidičům v létě přinesou stín a zahradě úsporu peněz při platbách za energie.

„Plánujeme také rozšíření stávajících parkovacích ploch a chceme otevřít nové bistro s toaletami v asijské části,“ dodal Horský.

