Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Autor: fuk, iDNES.cz
  11:32aktualizováno  11:32
Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické zahradě.
Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské zoologické zahradě. V prostoru lanového centra se zranila žena. (květen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...
Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...
Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...
Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...
6 fotografií

„Žena si zde chtěla užít krásný den se svým malým synem. Během pohybu na lanových překážkách však došlo ke zranění, které jí znemožnilo bezpečný sestup na zem,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na místo proto okamžitě vyrazili hasiči lezci ze stanice Zlín, kteří společně se záchranáři zahájili náročnou záchrannou akci. Ve výšce, mezi stromy a za využití speciální lezecké techniky, hasiči ženu bezpečně zajistili a ve spolupráci se záchranáři ji uložili do vanových nosítek. Poté ji opatrně snesli na zem a přenesli k sanitnímu vozu, kde si ji do další péče převzali zdravotníci.

Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil

„Silný lidský moment provázel celý zásah od samého začátku. Na místě byl i manžel a malý syn zraněné ženy, který měl o svou maminku obrovský strach. Hasiči se proto postarali nejen o její bezpečí, ale také o psychickou podporu malého chlapce. Ten po celou dobu bedlivě sledoval práci hasičů i záchranářů. Kontroloval, zda všichni dělají maximum pro jeho maminku,“ doplnila mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro dlouho připravovanou budovu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) v historickém centru města. Stavba s...

12. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi bude kvůli opravě od června zavřená

ilustrační snímek

Mladá Boleslav opraví hlavní budovu knihovny na třídě Václava Klementa. Knihovna proto bude od června do konce září zavřená, čtenáři budou moci využívat...

12. května 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Ve Žďáru nad Sázavou při dešti protekla voda opravovaným rybníkem do ulic

ilustrační snímek

Při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného Horního rybníka. Přešla přes volejbalové kurty a křižovatku do Smetanovy...

12. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

VIDEO: Bezohledný řidič předjížděl před horizontem, téměř smetl protijedoucí auto

Riskantně předjížděl před horizontem, protijedoucí šofér musel s autem mimo...

Nebezpečným manévrem bezohledného řidiče na Hodonínsku se zabývají policisté. Minulý čtvrtek při předjíždění ohrozil další šoféry, především jednoho v protijedoucím autě, který ve snaze zabránit...

12. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek

Výstava krojovaných panenek v Muzeu a galerii v Prostějově

Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z...

12. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro dlouho připravovanou budovu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) v historickém centru města. Stavba s...

12. května 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Slavnostní vyhlášení Novinářské ceny 2025

12. května 2026

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

KTV Working Drone Česká republika rozšiřuje svou síť franšízantů napříč regiony

12. května 2026  12:51

6 perliček o pochodu Praha-Prčice. Fenomén doprovází železniční manévry i strakaté outfity

Start na Hájích u Otíkovy lávky. Ujdete 75 kilometrů?

Pochod z Prahy do Prčic slaví 60. narozeniny. Legendární 75 kilometrů dlouhá štreka skrývá šest překvapivých zajímavostí – od vzniku u hospodského stolu přes rekordní davy až po slavnou plastovou...

12. května 2026  12:50

Podané ruce: Roste počet mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy

ilustrační snímek

Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Společnosti Podané ruce se setkávají s nárůstem počtu mladistvých, kteří mají zkušenost se syntetickými...

12. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Silničáři začnou pracovat na rozšíření Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdříve na konci příštího roku. Soud totiž zrušil právní moc územního rozhodnutí, které Ředitelství silnic a...

12. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.