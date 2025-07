Po silnici mezi Českými Budějovicemi a hraničním přechodem do Rakouska Dolní Dvořiště možná v budoucnu nebudou smět jezdit kamiony. Jihočeský kraj o zákazu uvažuje v návaznosti na dokončení dálnice...

V Braníku se na vodě sportuje - i pes Fík, který měl docela slušný odraz při skocích, by záviděl.

Novoborská sklárna Crystalex CZ vyčísluje škody po pátečním rozsáhlém výpadku elektřiny, půjdou do milionů korun. K tavení skla využívá sklárna na rozdíl od jiných výhradně elektřinu.

Nejlepší ročník, ale zažili jsme i horké chvilky, hodnotí šéf Beats for Love

Program mezinárodního festivalu Beats for Love přilákal od 2. do 5. července do Ostravy 164 tisíc lidí. Tolik jich navštívilo areál v Dolní oblasti Vítkovic, jenž se už pojedenácté proměnil v...