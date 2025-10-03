Zlínská zoo po 37 letech končí s chovem lachtanů, stěhují se do Maďarska

Patří mezi nejoblíbenější expozice zlínské zoo a pro mnohé návštěvníky jsou prvními zvířaty, která spatří u hlavního vstupu. Lachtani hřivnatí však ze zoologické zahrady brzy zmizí. Samec Oskar se samicí Betty zamíří do maďarské Sóstó Zoo.

„Na nové adrese je čeká zbrusu nová expozice i se slanou vodou,“ uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová. „Navíc u Oskara se počítá s jeho možným zapojením do chovu. Pokud bude úspěšný, je možné, že se jeho potomci do Zoo Zlín jednou vrátí.“

Chov lachtanů má ve zlínské zoo dlouholetou tradici, návštěvníci je zde mohou obdivovat od roku 1988. „Současná expozice však po pětadvaceti letech provozu už nevyhovuje moderním trendům chovu ploutvonožců,“ dodala Mikešová.

Novinka vzbudila na sociálních sítích velkou odezvu z řad návštěvníků. Mnozí odchodu lachtanů litovali, ale velká část z nich si byla vědomá, že zvířata nyní žila ve stísněných podmínkách.

Lachtan Hugo opustil zlínskou zoo. Stane se společníkem samiček v Liberci

„Cítili jsme to stejně a hledali nejlepší možné řešení. Nakonec jsme zvolili variantu se stěhováním,“ podotkl ředitel zoo Roman Horský.

Budoucnost expozice je nejasná

Otázkou je, co se stávající expozicí bude v budoucnosti. Jasno by mohlo být příští rok.

„Každé zvíře má specifické nároky. Chtěli bychom jít cestou, kdy využijeme vodu, bazén a částečně i technologie, které tam nyní jsou,“ popsal Horský. „Umím si tam představit různé věci, ale musíme se držet při zemi. Rozhodne i naše finanční kondice,“ dodal.

Křest mláděte jaguára

Zlínská zoologická zahrada oslaví v sobotu 4. října Světový den zvířat. Od 13.30 hodin se koná křest mláděte jaguára, samička se narodila na začátku června.

Připravena jsou i komentovaná krmení zvířat, která nabídnou devět zastávek a začnou v 11.15 hodin, nebo interaktivní dílny pro děti od 12 do 15 hodin na nádvoří zámku.

Program doplní také poslední letošní krmení žiraf ve 13 a 15 hodin. Na oslavy Světového dne zvířat navážou večerní lampionové prohlídky zoo a zámku Lešná. Lidé tak mohou zůstat v areálu zahrady do 21.30 hodin.

Zahrada letos dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 90 milionů korun, které vzniklo ve stále rozrůstající se části Karibuni. Zoo začne také stavět expozici Nusantara pro tapíry, zoborožce, asijské plazy nebo dikobrazy, či komplex pro klokany a emu.

Přitom dlouhodobě drží svoji ekonomickou soběstačnost kolem 90 procent, což je nejvyšší číslo mezi zoologickými zahradami v Česku.

„Musíme řešit i další investice, trápí nás fasáda zámku, chystáme fotovoltaiku. Je potřeba přemýšlet, na co máme a co musíme odsunout na později,“ poznamenal Horský s tím, že na léta 2026 a 2027 už má zoo stanovené, do čeho se pustí. „A nová expozice by byla otázkou stamilionů korun,“ dodal.

Zlínská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji. Loni do ní zavítalo skoro 766 tisíc lidí, rekord z roku 2022 činí téměř 799 tisíc návštěvníků. Letos už překonala hranici 700 tisíc lidí a je možné, že poprvé v historii se dostane přes 800 tisíc.

