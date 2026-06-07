„Se všemi lvicemi měla od počátku chráněný kontakt v zázemí centra. Nicméně na rozdíl od první dvojice zabavených lvic bylo znát, že její adaptace na nové prostředí bude náročnější,“ uvedl zoolog Adam Brezáni.
Elsa proto poputuje k mladému dvouletému samci do původní expozice lvů v areálu zoo. „Nejprve jim umožníme chráněný kontakt ve vnitřních ubikacích i ve venkovních výbězích. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, možná se časem pokusíme i o jejich spojení,“ sdělil Brezáni.
|
Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce
Dospělý samec Abamboo, jenž byl před nedávnem od skupiny lvic oddělen, se pak vrátí do centra v Karibuni.
„Ve výběhu bude se samicí Kwale a se svými dvěma dcerami. Budou se zde střídat s dalšími dvěma zabavenými lvicemi,“ naznačil Brezáni. Součástí změn bude rovněž preventivní opatření proti rozmnožování.
|
Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice
Přesun samce Abamboo bude probíhat následovně. „Do jeho současného výběhu umístíme transportní bednu a přes potravu jej budeme trénovat na vstup do bedny. Do Karibuni jej tak přesuneme bez nutnosti uspání. Pokud půjde vše podle plánu, na konci června se Abamboo vrátí do půlhektarové expozice v Karibuni,“ dodal Brezáni.
|
29. srpna 2025