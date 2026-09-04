Nové bistro Bagha, což v překladu znamená tygr, nabídne výrazné chutě a vůně indické kuchyně. „V nabídce nebude chybět oblíbené butter chicken, chicken tikka masala nebo červený čočkový dhál,“ uvedla vedoucí marketingu zoo Romana Mikešová.
„Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb naan, sendviče, hot dogy a dezerty. Podávat se budou i onigiri, japonské rýžové trojúhelníčky.“
Nejde ale jen o gastronomii. Místo je inspirováno indickou architekturou a kulturou, a tak návštěvníkům nabízí nejen dobré jídlo, ale také další zajímavý zážitek z návštěvy zoo.
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„Věřím, že se nám prostřednictvím architektury, jedinečných soch, uměleckých předmětů, dřevořezeb nebo lamp podařilo přenést do zlínské zoo pořádný kus Indie,“ pozval na návštěvu ředitel zoo Roman Horský.
„Přímo z Indie pocházejí všechna umělecká díla a prvky, které v bistru uvidíte. Navíc přilehlé sociální zázemí s toaletami jsme celé obložili přírodním indickým kamenem. V bistru Bagha tak můžete zažít skutečnou pestrou Indii.“
„Zoo není jen místem, kam lidé chodí za zvířaty. Je to také prostor pro poznávání, vzdělávání a společné trávení času. Bagha tento zážitek hezky rozšiřuje a díky svému zaměření může návštěvníky přiblížit i kultuře a kuchyni Indie,“ dodala náměstkyně primátora Zlína Martina Hladíková.
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Náklady na stavbu dosáhly 17 milionů korun, z toho 12 milionů byl investiční příspěvek města. „Provoz zoo si z 95 procent dokážeme zajistit sami, město nás tak může významně podporovat v rámci investic do nových projektů,“ dodal ředitel zoo.
Ještě letos na podzim chtějí v zoo rozběhnout poslední projekt roku 2026, kterým je výstavba vyhlídky pro návštěvníky u výběhu slonů v areálu Karibuni.
Zoo Zlín navíc přichází se zajímavou podzimní nabídkou. Každý pátek v září a říjnu zaplatí návštěvníci za vstup pouze 100 Kč. Na podzim bývá v areálu už méně lidí a navíc má jedinečnou atmosféru. Zoo je otevřena každý den od 8:30 do 18:00.