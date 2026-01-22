Zoo oslavila rekord, teď chystá expozice pro okapi inspirované Indonésií

Petr Skácel
  9:12aktualizováno  9:12
Oslavili narození prvního letošního mláděte, kterým se stala ovečka somálská jménem Makronka, a už chystají novinky pro zbytek roku. Ve zlínské zoologické zahradě do něho navíc vstupují s vědomím, že loňská sezona byla rekordní. Do zoo dorazilo 812 172 lidí, což je nejvyšší počet od založení zahrady v roce 1948.
V novém pavilonu nazvaném Nusantara ukáže Zoo Zlín i dikobrazy.

V novém pavilonu nazvaném Nusantara ukáže Zoo Zlín i dikobrazy.

Zlínská zoo chystá pavilon Nusantara, který ukáže faunu jihovýchodní Asie.
„Rok 2025 se zapíše do historie Zoo Zlín zlatým písmem. Dosáhli jsme nejlepších výsledků ve všech klíčových oblastech: návštěvnosti, chovatelství, rozvoji areálu i v ochranářských projektech,“ pochvaluje si ředitel Roman Horský.

„Bereme to jako potvrzení, že zahradu rozvíjíme tím nejlepším možným směrem a že se nám daří nadstandardní podmínky pro zvířata citlivě propojit se zážitky a službami pro veřejnost,“ dodal.

Do budoucna se návštěvníci můžou těšit na další novinky. Zoo chystá výstavbu komplexu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. „Ponese název Nusantara a je to pro nás skutečně mimořádný projekt,“ upozornil Horský.

Expozice pro levharty obláčkové

Díky němu by se totiž podařilo přesunout tapíry čabrakové z dočasného pobytu v bývalém pavilonu slonů. „Tím pádem bychom se mohli pustit do úpravy tohoto pavilonu i přilehlého výběhu a celý prostor nově nachystat pro okapi, vzácně chované blízké příbuzné žiraf. Na zmiňovaném pavilonu už se nyní opravuje střecha,“ poznamenal Horský.

Vedení zahrady zároveň projektuje další tři místa. „V asijské oblasti to budou expozice pro levharty obláčkové a výběh pro gaury indické, v australské pro vačnatce vombaty,“ naznačil ředitel.

Zoo letos v červnu v asijské oblasti otevře nové bistro Bagha, které nabídne indickou kuchyni. Zastřešení se dočká parkoviště u sezonního vstupu, nad nímž budou umístěné solární panely. „Realizací fotovoltaiky pokryjeme podstatnou část naší spotřeby elektrické energie, navíc přebytky vyrobené elektřiny budeme sdílet s Energetickým společenstvím Zlín, které zaštiťuje městská organizace Teplo Zlín,“ řekl Horský.

Přibudou dvě automatické pokladny

Praktickou novinku přinesou dvě nové automatické pokladny pro výdej vstupenek u sezonního vstupu.

„Podstatně tak zvýšíme rychlost odbavení návštěvníků, kteří nevyužívají elektronické vstupenky,“ uvedl šéf zoologické zahrady, podle něhož zoo také změnila skladbu zážitkových programů, které jsou v prodeji na e-shopu.

„Letošní novinkou a současně velkým hitem je zážitek u lvů a jaguárů, znovu nabídneme i setkání u lemurů. V srpnu pozveme návštěvníky na několikadenní africké trhy u nedávno otevřeného centra lvů. Rádi bychom také připravili zpestření návštěvy zoo ve spolupráci s Filmovým festivalem Zlín nebo se společností HP Tronic Zlín,“ sdělila vedoucí marketingu Romana Mikešová.

Loni bylo největším tahákem zoo otevření prvního záchranného a chovného centra pro lvy v Česku, díky čemuž je přístupná celá první etapa afrického Karibuni. Vznikla také Gibonika, vnitřní expozice pro gibony stříbrné v asijské oblasti zahrady.

„Jsme stále jediná mimoasijská zoo, která rozmnožuje vzácné drobné sovy puštíky tečkované, jako první česká zoo jsme odchovali zoborožce přilbového. Ke světovým úspěchům patří mládě jaguára nebo tři mláďata raritních hyenek hřivnatých. Opravdu po všech stránkách to byl fantastický rok,“ shrnul Horský.

