Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Petr Skácel
  9:22
Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během něhož sem dorazilo 164 tisíc lidí. Žádný měsíc v historii zoo nebyl lepší.
Stádo slonů afrických ve zlínské zoo rozšířil samec Jack. (září 2023)

Stádo slonů afrických ve zlínské zoo rozšířil samec Jack. (září 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Mládě jaguára v Zoo Zlín (26. červen 2025)
Zlínská zoo otevře záchranné a chovné centrum pro lvy, ze kterého bude výhled i...
13 fotografií

„Všem návštěvníkům velmi děkujeme za tak obrovský zájem a přízeň. Je to pro nás naprosto fantastické ocenění, kterého si velmi ceníme. Věřím, že nám pomohou a že letos společně vysněnou osmisettisícovou hranici dosáhneme,“ uvedl ředitel Roman Horský.

Zahrada chce rekordu dosáhnout i pomocí speciální akce, kdy každý pátek v září a říjnu bude vstupné jen za 100 Kč. Běžné vstupné pro dospělého v jiné dny činí 230 korun.

„Chceme takto našim příznivcům poděkovat za jejich dlouholetou podporu a také pozvat do zlínské zoo návštěvníky, kteří k nám třeba již delší dobu nezavítali nebo si kvůli finanční situaci nemohli návštěvu zoo dovolit,“ sdělila vedoucí marketingu Romana Mikešová.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zvýšit zájem může také otevření prvního záchranného a chovného centra pro lvy v Česku, které se uskuteční v sobotu 6. září od 10.30 hodin.

„Lví centrum je součástí unikátního projektu Karibuni, který nemá v českých zoo obdoby,“ podotkla Mikešová. „Je to úplně jiná dimenze zážitků a péče o zvířata. Lvi mají k dispozici půlhektarový výběh, který nabízí komfortní prostor, vyvýšené pahorky i jezírko.“

Výběh slonů, lvů i malá samička jaguára

Lidé se také poprvé dostanou na novou návštěvnickou trasu. Projdou kolem celého rozlehlého travnatého výběhu slonů afrických a dostanou se i k menšímu výběhu v těsné blízkosti nového pavilonu slonů. Dále pak pěší trasa povede k novému centru lvů, odtud se vrátí zpět do areálu zoo.

Návštěvníky zde čekají dvě vyhlídková místa: jedno kryté a s průhledy na pozorování lvů. „Součástí vyhlídky je i speciální krmné zařízení, které plánujeme využít pro připravované komentované krmení lvů,“ popsala Mikešová. Druhá zastřešená vyhlídka umožní pohled na výběh slonů afrických.

Mládě jaguára v Zoo Zlín (26. červen 2025)

Velkým magnetem v zoo je nyní i mladá samička jaguára, která už pravidelně vychází s matkou Yunou do venkovního výběhu. „Od narození si získává srdce všech návštěvníků i zaměstnanců zoo. A vidět ji, jak neúnavně dovádí ve výběhu, to je zážitek,“ dodala Mikešová.

Sedmá nejnavštěvovanější atrakce

Zahrada chystá rovněž další novinky. Na podzim hodlá začít stavět expozici Nusantara, kterou budou obývat tapíři čabrakoví, zoborožci, asijští plazi a dikobrazi.

Poprvé spolu. Nedávno narozená samička jaguára se setkala se svým otcem

Odstartuje také výstavba komplexu Vombati, což je součást proměny stávající průchozí expozice pro klokany a emu. Lidé se na obě místa poprvé dostanou v hlavní sezoně 2026.

Zlínská zoo byla loni sedmou nejnavštěvovanější tuzemskou turistickou atrakcí. Lépe na tom byly pouze Pražský hrad se skoro 2,6 milionu příchozími, lanovka na pražský Petřín s více než 1,5 milionu návštěvníků a pražská zoo s téměř 1,4 milionu návštěvníků.

Před zlínskou zoo se umístily ještě AquaPalace Praha, oblast Dolních Vítkovic v Ostravě a Aqualand Moravia v Pasohlávkách.

