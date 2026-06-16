ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti dokončuje 18. školní rok bez mobilů

Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti dokončuje 18. školní rok bez využívání osobních mobilů po dobu školního dne. Rozhodnutí škola přijala v době, kdy ještě nebyly podrobně diskutované dopady mobilů na pozornost, vztahy a psychickou pohodu dětí. Moderní technologie přitom škola, kterou navštěvuje více než 500 žáků, ve výuce aktivně využívá. Zároveň však chce chránit čas, kdy jsou děti skutečně spolu, sdělila dnes ČTK za školu Viktorie Koňaříková.
Pro výuku má škola připravené stovky tabletů a notebooků v dokovacích stanicích na chodbách, vybavené učebny, projekční techniku a síťovou infrastrukturu. Učitelé tak mohou technologie využívat tehdy, když slouží učení. Osobní mobilní telefon ale není běžnou součástí školního dne. "Nejsme škola bez technologií. Jsme škola, která se snaží používat technologie tam, kde pomáhají učení, a chránit děti před nimi tam, kde jim berou pozornost, vztahy a klid," řekl ředitel školy Vratislav Brokl.
"Když jsme před 18 lety začínali, šlo nám hlavně o bezpečí a soustředění dětí. Dnes vidíme, že jsme jim tím vytvořili ještě něco navíc - několik hodin denně, kdy nemusí být pořád on-line a mohou se učit být spolu," uvedl ředitel. Původní rozhodnutí mělo podle zástupců školy především praktické a výchovné důvody. Škola chtěla omezit riziko nechtěného natáčení a zveřejňování, snížit rozptylování a posílit pocit bezpečí.
Zpočátku děti chtěly mít mobily u sebe. Učitelé se proto rozhodli jít příkladem a osobní telefony při běžném školním provozu nepoužívají, mobily nechávají v kabinetech. "Osobní mobil a školní technologie nejsou totéž. Děti se u nás s technologiemi učí pracovat, ale zároveň zažívají školní den, ve kterém není každá přestávka vyplněná obrazovkou. To považujeme za velmi důležité," doplnil Brokl.
Nejviditelnější dopad pravidla je podle školy patrný o přestávkách. "Přestávky bez mobilů jsou živější. Děti se v nich učí komunikovat, hledat domluvu, zvládat konflikt, respektovat druhé a fungovat v kolektivu. Někdy se i trochu nudí - a i to je důležitá zkušenost. Když dítě nemá okamžitě po ruce obrazovku, musí hledat jiný způsob, jak být samo se sebou nebo s ostatními," řekla výchovná poradkyně Dana Šimíková.
Pravidlo bez osobních mobilních telefonů vedlo školu také k systematické práci se školním klimatem. Za Alejí dlouhodobě buduje školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog a další odborní pracovníci. Jeho členové se pravidelně scházejí a pracují s jednotlivými dětmi i třídními kolektivy.
Od předloňska nesmějí mít u sebe mobily v době vyučování ani žáci vsetínských základních škol zřizovaných městem. Pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení má formálně ukotvená ve školním řádu 93 procent tuzemských škol. Vyplývá to z průzkumu, který letos v květnu udělalo ministerstvo školství, zapojilo se do něj 5441 škol, tedy většina.