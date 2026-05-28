9. kolo Snapbacks ligy ovládli jednoznačně favorité

Gladiators převálcovali Sígrs
Po zranění se do akce opět zapojil quarterback Gladiators Vít Bezecný, ale byla to opět běhová hra, která diktovala průběh zápasu. Jen v prvním poločase skórovali Gladiators čtyři touchdowny po zemi, přičemž běhový pokus Šimona Krahuly měřil 97 yardů a stanovil tak nový rekord v historii základní části Snapbacks ligy. Gladiators pouze v touchdownových akcích po zemi nasbírali v zápase 145 yardů, kdy vedle dvou touchdownů Krahuly do endzóny doběhli také Jan Dunovský, Matěj Majerčák a v závěru zápasu také Matěj Řezníček.
Bodový příspěvek přidal také Bezecný, který ve třetí čtvrtině nejprve 48yardovým passem našel Karla Peprného a následně na 44:3 navyšoval po touchdownovém passu na Jana Leštinu. Gladiators nakonec zvítězili 51:3 a jsou na prvním místě s perfektní bilancí 6-0.
Hrynkiv s obranou režírovali výhru Knights
Znojemští Knights odcestovali na hřiště Ostravy v roli jasného favorita. Ve skvělé formě hraje Zachary DeNike, který otevřel skóre v polovině první čtvrtiny po 54yardovém passu Volodymyra Hrynkiva. Na 14:0 navyšoval necelé tři minuty před koncem poločasu, a to 11yardovým touchdownem po zemi. Knights stihli ještě do konce prvního poločasu navýšit skóre na 17:0 úspěšným field goalem Oldřicha Helebranta.
Na další body si diváci museli počkat až do závěrečné čtvrtiny. V jejím úvodu Hrynkiv hodil touchdown na Denise Kadrleho a o chvíli později si připsal třetí passový touchdown v zápase po passu na Vojtěch Vojtěcha. Kromě útoku se činila také obrana Znojma, která soupeři nedovolila ani bod a tak Knights zvítězili 31:0.
Další zápas odehrají Gladiators v neděli proti Ostravě Steelers. Tipněte si výsledek nejen tohoto zápasu v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz. Dění ve Snapbacks lize můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.