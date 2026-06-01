Česká filharmonie znovu rozezní Hradčanské náměstí

Open Air koncert České filharmonie patří k nejoblíbenějším závěrům pražské koncertní sezony. Orchestr se při něm na jeden večer přesouvá z Rudolfina přímo do historického centra Prahy a zve i ty, kteří by na klasický koncert možná běžně nezamířili. Uvolněná atmosféra, letní večer a kulisa Pražského hradu dělají z koncertu událost, kde se potkávají pravidelní návštěvníci Rudolfina i náhodní kolemjdoucí.
Letošní program nabídne hudbu, kterou je známá i z prostředí mimo koncertní sály. Večer otevře slavná fanfára filmového studia 20th Century Fox, následovat bude hudba Ericha Wolfganga Korngolda k filmu Mořský jestřáb, Dvořákovo Largo ze Novosvětské symfonie, Gershwinův Klavírní koncert F dur a Bernsteinovy Symfonické tance z muzikálu West Side Story. Českou filharmonii povede francouzský dirigent Alain Altinoglu, sólistou večera bude klavírista Marek Kozák a moderování se ujme Marek Eben.
Koncert je zároveň poctou Jiřímu Bělohlávkovi, bývalému šéfdirigentovi České filharmonie, který výrazně formoval její novodobou historii. Během večera bude jako každoročně udělena také Cena Jiřího Bělohlávka, určená mladým českým umělcům do třiceti let. Ocenění připomíná Bělohlávkův dlouhodobý zájem o podporu nastupující generace hudebníků a laureátům otevírá cestu k vystoupení s Českou filharmonií. Jejím posledním laureátem je právě Marek Kozák.
Na Hradčanském náměstí bude připraveno 700 míst k sezení bez rezervace, další návštěvníci mohou koncert sledovat vestoje. Pořadatelé doporučují přijít včas a počítat s počasím; deštníky by kvůli výhledu ostatních měly nahradit raději pláštěnky.