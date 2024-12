Dejte hračkám druhou šanci: Radostné Vánoce začínají v POP Airport

Od 28. listopadu do 23. prosince 2024 mohou návštěvníci centra přinést vyřazené hračky, knihy či stavebnice a umístit je do sběrného boxu umístěného vedle vánočního stromku na hlavním náměstí POP Airport. Všechny darované předměty poputují do sociálních šatníků po celé České republice, aby pomohly vytvořit kouzelné Vánoce pro děti, které to nejvíce potřebují.

Pomoc, která inspiruje i spojuje rodiny

Zapojení do této iniciativy je jednoduché a přístupné každému. Stačí přinést nezabalenou hračku, kterou už doma nevyužijete, a vložit ji do sběrného boxu.

Tato akce je také ideální příležitostí, jak před Vánoci společně s dětmi uklidit jejich pokojíčky. Ukažte dětem, jak mohou darováním svých nepotřebných hraček přinést radost někomu dalšímu. Zapojíte tak celou rodinu nejen do úklidu, ale i do dobrého skutku, který dětem ukáže sílu pomoci druhým.

Distribuci darovaných hraček pak zajišťuje Nadační fond Kaprain, který dbá na to, aby se dostaly k těm, kteří je skutečně potřebují.

Nadační fond Kaprain spojuje tisíce dárců

Iniciativa Dejte hračkám druhou šanci probíhá na několika místech včetně dalších firem a institucí zapojených do skupiny Kaprain. Kromě POP Airport najdete sběrné boxy například v Ice Areně Kateřinky, aquaparku Lagoon Letňany či fanshopu hokejové Sparty. Společně s partnery se projekt snaží zapojit co nejvíce lidí a rozšířit radost po celé České republice.

„Projekt je naprosto jednoduchý. Chceme dát lidem příležitost co nejsnadněji přispět a pomoci dětem, které často nemají tak pohodové Vánoce, jak by si zasloužily,“ vysvětluje Jakub Dlouhý, člen představenstva nadačního fondu Kaprain.

Kouzelná atmosféra v POP Airport

POP Airport navíc nabízí kouzelnou vánoční atmosféru, kde můžete spojit dobrý skutek s nákupy. Nádherná sváteční výzdoba a široký výběr obchodů vám umožní pořídit dárky pro své blízké a užít si den plný vánoční pohody.

Přidejte se i vy a zažijte kouzlo vánoční pomoci. POP Airport vás vítá nejen s otevřenou náručí, ale i s otevřeným srdcem.