Program probíhal vždy mezi osmou a desátou hodinou večerní. Ve čtvrtek a pátek vystoupil DJ Orbith, sobotní večer patřil DJ Dannightovi. Hudební produkce přilákala návštěvníky, kteří si Letnou tradičně vybírají pro její výhled na centrum Prahy i letní atmosféru.
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Největší pozornost ale vzbudila světelná instalace v podobě oranžového kruhu. Ten byl umístěn v místě, odkud se otevírá výhled na panorama města, a večer se proměnil ve výrazný světelný bod. Lidé se u něj zastavovali, pořizovali fotografie a natáčeli videa, část návštěvníků zůstala až do konce hudební produkce.
Akce byla součástí uvedení nového produktu HILO značky glo na český trh. V průběhu léta má značka plánovat další podobné eventy a doprovodné aktivity. Zájemci se mohou navíc registrací zapojovat do soutěží o hodnotné ceny, získají přístup na exkluzivní eventy i ke speciálním nabídkám a prémiovým zážitkům jako první.