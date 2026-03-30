„Dům, auto i pes … A kdy pojistíte sebe?“

Nejde jen o zajištění rodiny v případě nejhoršího. Jde hlavně o vaši finanční ochranu v okamžicích, kdy se život zkomplikuje. Třeba v případě dlouhodobé nemoci, vážného úrazu nebo když ze dne na den ztratíte schopnost pracovat. Moderní životní pojištění dokáže pokrýt výpadek příjmu i náklady na léčbu a rehabilitace, takže máte čas soustředit se na to nejdůležitější – uzdravit se. Pojistit si můžete také invaliditu nebo pracovní neschopnost. Získáte jistotu, že v těžkých chvílích nezůstanete bez finanční pomoci.
Majetek chráníme automaticky, tak proč sebe ne?
Zkuste si představit, že zítra už nemůžete jít do práce kvůli nemoci nebo úrazu. Jak dlouho by vaše úspory vydržely? Týden? Měsíc? Statistiky ukazují, že dlouhodobá pracovní neschopnost potká během života mnohem více lidí než neočekávané úmrtí v produktivním věku. Přesto většina z nás začne životní pojištění řešit až ve chvíli, kdy už je pozdě. Jenže tohle opravdu není zbytečný výdaj, ale ochrana vašeho příjmu.
Životní pojištění se navíc netýká jen rodičů s dětmi. Je důležité pro každého, kdo splácí hypotéku, je hlavním živitelem domácnosti nebo má rodinu spoléhající na jeho příjem. Čím dříve se pojistíte, tím výhodnější bude výše pojistného, ale i rozsah pojistného krytí. Je to takový tichý parťák, který nikde nepřekáží, nic po vás nechce, ale v těžké chvíli se postaví vedle vás. Když se nic nestane? Skvělé, přesně tak to má být. A když se něco stane? Nejste na to sami.
