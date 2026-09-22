Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

Od každodenních nákupů po sport a zdravý životní styl
Galerie Butovice letos přináší řadu nových značek a služeb, které rozšiřují možnosti nákupů, sportu, péče o zdraví i trávení volného času. Jednou z nejvýraznějších novinek je NORMAL, oblíbený koncept nakupování spojený s prvkem překvapení. Zákazníci zde najdou kosmetiku, drogerii, potřeby pro domácnost, sladkosti, nápoje i další produkty známých značek. Sortiment se pravidelně obměňuje, takže každá návštěva může přinést něco nového.
Vilgain přináší důraz na kvalitní složení, chuť a zdravější životní styl. Vybrat si můžete z potravin, snacků, proteinových produktů, sportovní výživy i doplňků stravy. Od listopadu nabídku doplní také SPORTISIMO se sportovním oblečením, obuví a vybavením pro děti i dospělé.
Přibývají služby pro zdraví a péči o sebe
Výraznější místo získávají v Galerii Butovice také služby spojené se zdravím a péčí o sebe. Nově zde návštěvníci najdou FOKUS optik, který kombinuje individuální přístup s moderními technologiemi při péči o zrak. Centrum Mitogena rozšiřuje nabídku v oblasti vitality a regenerace a nově nabízí také estetickou péči. Další možnosti přináší Dr. Bear Clinic, která nově nabízí také ultrazvuková vyšetření pro dospělé.
Galerie Butovice rozšiřuje také nabídku módy, cestování a praktických nákupů. Invia pomůže s plánováním dovolené, česká značka Koutný Prostějov nabízí pánskou módu od obleků a košil až po volnočasové oblečení. Nově zde najdete také TEDI s širokým sortimentem pro domácnost, dekoracemi, kreativními potřebami a dárky.
Od kávy po chutě z celého světa
Výraznou součástí Galerie Butovice zůstává gastronomie. Návštěvníci mohou vybírat z restaurací, kaváren a food courtu – od české kuchyně přes indické, mexické a asijské speciality až po sushi či pizzu. Na rychlý oběd, kávu i posezení s rodinou nebo přáteli tak máte vše pohodlně po ruce.
Novinky pokračují také v Butky Parku
Proměna Galerie Butovice nekončí uvnitř centra. Další rozvoj pokračuje také v Butky Parku, který nabízí prostor pro sport, odpočinek i setkávání. Vedle velkého dětského hřiště je k dispozici inline dráha, pétanque, multifunkční sportovní hřiště, relaxační zóny i prostor pro grilování. Pro rodinné oslavy, setkání s přáteli nebo firemní akce lze využít Party Altán.
Letos navíc přibydou další herní prvky včetně kuličkové dráhy, skluzavek a pískoviště pro nejmenší. Butky Park tak nabízí další důvod spojit návštěvu centra s časem venku – ať už jde o zastávku s dětmi, sport nebo oslava s rodinou a přáteli.
„Chceme být místem, kde během jednoho dne mohou lidé vyřešit nákup, oběd, sport, péči o zdraví, zábavu s dětmi i setkání s přáteli. Důležité pro nás je, aby centrum zůstávalo praktickou a přirozenou součástí každodenního života v této části Prahy. Právě proto budeme v rozšiřování nabídky a zkvalitňování celého prostředí pokračovat i nadále,“ uzavírá Petr Jágr, asset manažer českého portfolia INVESTIKA realitního fondu. Právě tady je pořád co nového objevovat dál.