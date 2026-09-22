Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

Komerční sdělení
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Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby | foto: Investka galerie Butovice s.r.o.

Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby
Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby
Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby
Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby
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Komerční sdělení

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Galerie Butovice letos přivádí nové značky a služby. NORMAL, Vilgain, FOKUS optik, Mitogena, Invia, Koutný Prostějov a od listopadu také SPORTISIMO rozšiřují nabídku módy, sportu, zdraví i volného času. Novinky čekají také v Butky Parku, kde si přijdou na své děti i dospělí.

Od každodenních nákupů po sport a zdravý životní styl

Galerie Butovice letos přináší řadu nových značek a služeb, které rozšiřují možnosti nákupů, sportu, péče o zdraví i trávení volného času. Jednou z nejvýraznějších novinek je NORMAL, oblíbený koncept nakupování spojený s prvkem překvapení. Zákazníci zde najdou kosmetiku, drogerii, potřeby pro domácnost, sladkosti, nápoje i další produkty známých značek. Sortiment se pravidelně obměňuje, takže každá návštěva může přinést něco nového.

Vilgain přináší důraz na kvalitní složení, chuť a zdravější životní styl. Vybrat si můžete z potravin, snacků, proteinových produktů, sportovní výživy i doplňků stravy. Od listopadu nabídku doplní také SPORTISIMO se sportovním oblečením, obuví a vybavením pro děti i dospělé.

Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

Přibývají služby pro zdraví a péči o sebe

Výraznější místo získávají v Galerii Butovice také služby spojené se zdravím a péčí o sebe. Nově zde návštěvníci najdou FOKUS optik, který kombinuje individuální přístup s moderními technologiemi při péči o zrak. Centrum Mitogena rozšiřuje nabídku v oblasti vitality a regenerace a nově nabízí také estetickou péči. Další možnosti přináší Dr. Bear Clinic, která nově nabízí také ultrazvuková vyšetření pro dospělé.

Galerie Butovice rozšiřuje také nabídku módy, cestování a praktických nákupů. Invia pomůže s plánováním dovolené, česká značka Koutný Prostějov nabízí pánskou módu od obleků a košil až po volnočasové oblečení. Nově zde najdete také TEDI s širokým sortimentem pro domácnost, dekoracemi, kreativními potřebami a dárky.

Od kávy po chutě z celého světa

Výraznou součástí Galerie Butovice zůstává gastronomie. Návštěvníci mohou vybírat z restaurací, kaváren a food courtu – od české kuchyně přes indické, mexické a asijské speciality až po sushi či pizzu. Na rychlý oběd, kávu i posezení s rodinou nebo přáteli tak máte vše pohodlně po ruce.

Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

Novinky pokračují také v Butky Parku

Proměna Galerie Butovice nekončí uvnitř centra. Další rozvoj pokračuje také v Butky Parku, který nabízí prostor pro sport, odpočinek i setkávání. Vedle velkého dětského hřiště je k dispozici inline dráha, pétanque, multifunkční sportovní hřiště, relaxační zóny i prostor pro grilování. Pro rodinné oslavy, setkání s přáteli nebo firemní akce lze využít Party Altán.

Letos navíc přibydou další herní prvky včetně kuličkové dráhy, skluzavek a pískoviště pro nejmenší. Butky Park tak nabízí další důvod spojit návštěvu centra s časem venku – ať už jde o zastávku s dětmi, sport nebo oslava s rodinou a přáteli.

Galerie Butovice rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

„Chceme být místem, kde během jednoho dne mohou lidé vyřešit nákup, oběd, sport, péči o zdraví, zábavu s dětmi i setkání s přáteli. Důležité pro nás je, aby centrum zůstávalo praktickou a přirozenou součástí každodenního života v této části Prahy. Právě proto budeme v rozšiřování nabídky a zkvalitňování celého prostředí pokračovat i nadále,“ uzavírá Petr Jágr, asset manažer českého portfolia INVESTIKA realitního fondu. Právě tady je pořád co nového objevovat dál.

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