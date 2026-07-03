Gladiators čeká bitva o postup do Tipsport Czech Bowlu

Gladiators jako vítěz základní části vstoupí do semifinále v roli jasného favorita. Vzájemný zápas v základní části vyhráli Gladiators 35:20, ale cesta k výhře nebyla jednoduchá, když Mammoths vedli po první čtvrtině 14:0. Ve druhé čtvrtině tým z Jihlavy zabral a otočil skóre ve svůj prospěch.
Oba týmy se v útoku spoléhají na běhovou hru. Na straně Vysočiny se o ni starají Ashton Heard, Jan Dunovský a kometa letošní sezony Šimon Krahula. Běhová hra Přerova je naopak postavená na bězích quarterbacka Nicolase Vissera, který v základní části naběhal nejvíce yardů v celé Snapbacks lize. Diváci na stadionu Na Stoupách uvidí na hřišti hned 5 hráčů z TOP 10 v získaných yardech po zemi v základní části, což jen potvrzuje, že oba týmy v této činnosti vynikají.
Gladiators se ale mohou opřít i o výbornou obranu, která inkasovala v průměru pouze necelých 11 bodů na zápas. Obrana Gladiators byla nejlepší v lize v zastavování soupeřových běhových pokusů, což by jim v zápase proti Mammoths mělo hrát do karet.
Loňské semifinále je pro Gladiators jistě velkým varováním. Hráči Nitry Knights ovládli základní část, ale proti čtvrtému nasazenému týmu,Ostravě Steelers, nepotvrdili roli favoritů na domácím hřišti a z postupu do finálového Tipsport Czech Bowlu se radoval ostravský tým. Gladiators pod vedením hlavního trenéra Romana Fialy tak nebudou chtít nic podcenit.
Semifinále Gladiators s Mammoths začíná v pondělí od 16:00 a v přímém přenosu ho odvysílá stanice SPORTY TV. Tipněte si výsledky zápasů play-off v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz.