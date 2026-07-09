Gladiators jsou opět ve finálovém Tipsport Czech Bowlu

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| foto: Martin Pech

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Hráči Vysočiny Gladiators jsou krok od obhajoby titulu ve Snapbacks lize amerického fotbalu. V semifinále proti Přerovu Mammoths se na vítězství ale pořádně nadřeli, když zvítězili 18:13.

Mammoths sice vstupovali do semifinále jako čtvrtý nasazený tým, ale na hřišti favorizovaných Gladiators kladli tuhý odpor. Útok Gladiators se v úvodní čtvrtině dvakrát dostal k blízkosti endzóny Mammoths, ale obrana Přerova v obou případech dokázala udržet soupeře od skórování.

Gladiators se přeci jen podařilo skórovat v polovině druhé čtvrtiny, kdy quarterback Vít Bezecný našel passem v endzóně úplně volného Matěje Majerčáka. Přerov se hned v dalším drivu pokusil o rychlou odpověď, ale pass quarterbacka Nicolase Vissera přetavil v interception Matěj Krahula. Gladiators z této pozice vytěžili další body. Bezecný s Janem Dunovským posunuli útok až na hranici endzóny, kde Čermák bezpečně proměnil 28yardový field goal. Do kabin se tak odcházelo za stavu 10:0 pro Vysočinu.

Na začátku závěrečného dějství Mammoths doslova dotlačili míč před endzónu, odkud se během prosadil Daniel Kaminski a snížil na 10:7. Přerov byl v tu ránu na koni a zápas byl naprosto otevřený.

Jenže radost hostů netrvala dlouho. Následný kickoff totiž zachytil Kevin Sherman a dechberoucím únikem přes celé hřiště vrátil kickoff zpět do přerovské endzóny pro touchdown. Gladiators navíc potvrdili dvoubodovou konverzi a bleskově odskočili na 18:7.

Přerovští se odmítli vzdát. Quarterback Nicolas Visser skóroval touchdown passem na Filipa Novotného, kterým Mammoths snížili vedení soupeře na 18:13. Gladiators si ale vedení uhlídali až do vítězného konce a jsou krok od obhajoby titulu.

Ve finálovém Tipsport Czech Bowlu se 19. července utkají v Nitře s domácími Knights, kteří v semifinále porazili Znojmo 14:10. Reportáž z obou semifinálových zápasů Snapbacks ligy můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

foto: Martin Pech

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