Gladiators ovládli základní část Snapbacks ligy

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Gladiators ovládli základní část Snapbacks ligy | foto: Jakub Kania

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Až poslední kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu rozhodlo o složení semifinálových dvojic. Závěr základní části dramatické duely nepřinesl a favorité si připsali jednoznačné výhry. Gladiators po vysoké výhře nad Patriots zvítězili v základní části a Nitra po výhře nad Mammoths obsadila třetí místo v tabulce.

Suverénní Gladiators

Hráči Vysočiny Gladiators potřebovali k vítězství v základní části zvládnout zápas na hřišti Patriots a hned v úvodu zápasu si rychle vybudovali pohodlný náskok. Running back Ashton Heard otevřel skóre zápasu po necelých 4 minutách hry. Na 14:0 pro Gladiators navyšoval Matěj Majerčák, který po touchdownu z kickoff returnu z minulého kola přidal proti Patriots touchdown z punt returnu, který měřil 83 yardů. Skvělou první čtvrtinu pro hosty završil Petr Čermák 39yardovým touchdownem po passu Víta Bezecného.

Gladiators nepolevovali ani ve druhé čtvrtině. Bezecný v rychlém sledu hodil další dva touchdowny, a to na Tadeáše Valentu a Šimona Krahulu, který ještě před koncem poločasu přidal další touchdown po zemi. Gladiators se tak v poločase ujali vedení 43:0. Poločasová přestávka a druhý poločas byl ovlivněn bouřkou a druhá polovina, kdy již běžel i mercy rule, se prakticky již pouze dohrávala. Gladiators ještě stihli přidat dva body za safety a skóre 52:0 uzavřel svým třetím touchdownem Krahula. Gladiators po jednoznačné výhře zakončili základní část s bilancí 9-1 a do play-off jdou z prvního místa.

Gladiators ovládli základní část Snapbacks ligy

Gladiators odehrají semifinále v pondělí 6. července od 16:00 na domácím hřišti v Jihlavě proti Přerovu Mammoths. Ve druhém semifinále se pak v rytířském duelu utkají Znojmo Knights a Nitra Knights. Vítězové semifinálových zápasů si zahrají o titul ve finálovém Tipsport Czech Bowlu, který se odehraje v neděli 19. července od 16:30 na stadionu pod Zoborom v Nitře.

Tipněte si výsledky zápasů play-off v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz. Dění ve Snapbacks lize můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

Gladiators ovládli základní část Snapbacks ligy
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