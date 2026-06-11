Gladiators poprvé padli ve Snapbacks lize. Výhru Knights zajistil Helebrant

Knights, oslabení o zraněného running backa Petra Plačka, sázeli na hru vzduchem. Další úspěšný drive zakončil Hrynkiv 5yardovým touchdownem na Igora Mašlanku, a do šaten se tak odcházelo za stavu 14:7 pro domácí Knights.
Do druhé půle vstoupili lépe hosté. Hned v úvodní akci zachytil Petr Kratochvíl interception, což Gladiators proměnili ke skórování. Knights však rychle odpověděli a po sérii úspěšných passů navýšili vedení na 21:13 díky druhému touchdownu Igora Mašlanky.
Drama gradovalo. Po skvělém kick-off returnu se Gladiators rychle vrátili do hry a Šimon Krahula svým dalším touchdownem a následnou dvoubodovou konverzí na Jana Leštinu hosté srovnali na 21:21.
Ve čtvrté čtvrtině přišel zlom. Gladiators přišli o zraněného centra Davida Líbala a následná chyba při snapu umožnila Knights jít na míč ve výhodné pozici. Hrynkiv následně našel v endzóně pro touchdown Denise Kadrleho. Knights se ujali vedení 27:21. Hosté se však nevzdali – necelé tři minuty před koncem zachytil interception Stanislav Lepič a Gladiators po dalším touchdownu Krahuly otočili skóre na 28:27.
Do konce zbývala minuta a 39 sekund. Hrynkiv dovedl útok Knights na 25 yardů od endzóny. Na časomíře zbývaly poslední čtyři sekundy, když se k pokusu o vítězný field goal postavil Oldřich Helebrant. Ten byl přesný a rozhodl tak o dramatické výhře Knights 30:28.
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