Gladiators suverénně ovládli reprízu finále Snapbacks ligy

Úvodní kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu máme za sebou. Předsezonní prognózy o vyrovnanosti ligy nevyslyšel v 1. kole pouze úřadující mistr a hráči Vysočiny Gladiators jednoznačně zvítězili na hřišti Steelers.

| foto: ČAAF

Gladiators začali na míči a postupovali především díky běhové hře, ale slibně rozjetý drive dokázali Steelers v redzóně zastavit, když pokus o field goal nebyl úspěšný. Také Steelers se opírali především o běhovou hru, a to především s quarterbackem Dexterem Russellem, který si často nechával míč.

Útok Ostravy se nedokázal prosadil a tak se před koncem první čtvrtiny opět dostali do redzóny hosté, kteří se již posouvali i díky úspěšným passům Víta Bezecného. Patnáct vteřin před koncem první čtvrtiny otevřel skóre Ashton Heard, který si prokličkoval cestu do endzóny z 8 yardů. Také druhý pokus o kop na branku skončil špatným snapem, ale Petr Čermák dokázal situaci zachránit a passem do endzóny našel úplně volného Jana Leštinu pro 2bodovou konverzi.

Při dalším útočném pokusu se Steelers dostali na polovinu hřiště, ale na krátký čtvrtý down vystavila obrana Gladiators stopku. Dobrou útočnou pozici přetavili hosté v touchdown Šimona Krahuly, který se z 2 yardů prosadil minutu před koncem poločasu a po úspěšném potvrzení Čermáka vedli Gladiators 15:0.

Ve druhém poločase se Steelers posunuli k blízkosti endzóny díky dlouhému Passu Russellem na Jana Slowiaczka a poprvé se dostali do redzóny soupeře. Další akcí se ale dostali o 10 yardů, což nakonec vedlo k neúspěšnému pokusu o field goal.

Naopak Gladiators přešli celé hřiště a na 22:0 navýšil druhým touchdownem Ashton Heard. Na touchdown hostů nenašli Steelers odpověď, když další drive skončil puntem společně s úvodem 4. čtvrtiny. Krahula následně přesprintoval téměř celé hřiště, když hned úvodní akcí drivu skóroval 76yardový touchdown.

Steelers se sice v dalším útoku dostali přes polovinu hřiště, ale drive zastavil intercetpionem Michal Reng. Za rozhodnutého stavu se na hřiště dostal také náhradní quarterback Gladiators Jakub Mallát, který si skóroval 35yardový touchdown po Passu na Matěje Majerčáka. Gladiators zvítězili 35:0 a hlavní trenér Roman Fiala si při své premiéře připsal jednoznačnou výhru.

Dění ve Snapbacks lize můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

