Gladiators v napínavé bitvě Snapbacks ligy udolali Knights

Gladiators vlétli do zápasu tím nejlepším možným způsobem. Hned z úvodního kickoffu předvedl fantastický moment Matěj Majerčák, který vrátil míč přes celé hřiště až do endzóny. Poté, co byl potvrzen úspěšný extra point, šli domácí do vedení 7:0.
Útoky obou týmů se následně potýkaly s tvrdými obranami a diváci sledovali sérii odkopů na obou stranách. V závěru první čtvrtiny však Gladiators udeřili podruhé. Quarterback Vít Bezecný našel přesným 43yardovým passem Karla Peprného, který donesl míč pro touchdown a domácí navýšili vedení na 13:0.
Druhá čtvrtina přinesla oživení útoku hostí. Rytíři z Nitry se opírali zejména o běhy, které táhl Noah Helmi. Jejich tlak vyvrcholil krátkým touchdownovým passem na Mária Bíru. Nitra se pokusila o potvrzení, ale domácí obrana předvedla často nevídaný kousek – zablokovaný míč zachytil Kevin Sherman a vrátil ho přes celé hřiště pro 2 body pro Gladiators. Skóre se tak posunulo na 15:6.
Krátce před koncem poločasu zakončil další útočné tažení Gladiators 19yardový touchdownový pass na Petra Čermáka. S úspěšným potvrzením tak Gladiators odcházeli do šaten s pohodlným náskokem 22:6.
Po změně stran se obraz hry dramaticky změnil. Nitra vlétla do třetí čtvrtiny s obrovskou energií. Nejdříve Bíro zachytil 2yardový touchdown a sám následně úspěšně zachytil i přihrávku pro 2bodovou konverzi. O několik minut později přišel šok pro domácí fanoušky – Nitra potrestala zaváhání soupeře a Bíro po neskutečném 61yardovém passu skóroval svůj další touchdown. Dvoubodové potvrzení sice nevyšlo, ale Knights byli rázem na dostřel za stavu 22:20.
Jenže radost hostů netrvala dlouho. Domácí quarterback našel 78yardovou přihrávkou Peprného a ten skóroval druhý touchdown v zápase. Po úspěšném EP se stav upravil na 29:20 a Vysočina si vzala psychologickou výhodu zpět. Chvíli na to navíc poslal Bezecný dalekonosný 85yardový pass na Majerčáka, který se zastavil až v endzóně Knights. Stav zápasu se posunul na 35:20.
Knights v závěru zápasu již nenašli sílu na obrat a Gladiators tak uhájili vítězství 35:20, kterým si zajistili výhodu domácího prostředí pro semifinálový zápas.
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