Harari in Prague. The future is personal

GLOBÁLNÍ VÝZVY. JEJICH DOPAD. CO ZNAMENAJÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS.
Yuval Noah Harari, autor celosvětových bestsellerů Sapiens, Homo Deus, Nexus a 21 lekcí pro 21. století, které vyšly ve více než 50 milionů výtisků a byly přeloženy do více než 65 světových jazyků, přijíždí do Prahy.
Izraelský historik se ve svých knihách i veřejných vystoupeních se věnuje otázkám, které zásadně ovlivňují naši civilizaci. Od sil, které formují společnosti a státy, až po rostoucí moc technologií, informací a umělé inteligence.
Institut Solvo pozve na stage nejdůležitější osobnosti současného Česka k otevřeným debatám bez všech zkreslení, biasů a korektnosti, které nás ostatně vždy vzdalují od vyřešení jakéhokoliv problému.
ČESKO V NEJISTÉM SVĚTĚ
Celodenní konference se zaměří na to, jak se tyto globální změny promítají do reality české společnosti, ekonomiky, institucí i každodenního života.
Hledáme strategické oblasti rozvoje naší země. V éře Claude Code, nového procesoru NVIDIA RTX Spark, rekordně nízké porodnosti v Česku a měnící se geopolitické situace jsme v institutu Solvo dokončili jedinečný výzkum naší identity. Konečně. Jaký je ale náš plán? Geopolitický zlom a nový světový řád.
Jak se Česko má postavit k novému světovému řádu? Jaká strategie nám zajistí bezpečnost a prosperitu v turbulentní době?
The Future Is Personal
Exkluzivní přednášky zaměřené na specifické výzvy současného Česka, střední Evropy, vyhoření demokracie a technologického rozvoje. Je opravdu tím nejdůležitějším problémem financování média, které bylo dominantním před deseti, dvaceti lety? Máme přijmout euro a vzdát se práva veta v EU? Nebo je Česko díky své poloze „zemí zaslíbenou“ a bude poslední mezi zeměmi EU, které si ponechají svoji kulturu, neboť odolají návalům migrace? A obejdeme se vůbec bez ní?
Konference nabídne na závěr pohled Yuvala Noaha Harariho na to, co tyto síly znamenají pro člověka. Protože budoucnost není jen otázkou toho, kam směřuje svět. Budoucnost je osobní.