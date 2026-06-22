Jak inflace mění pohled lidí na úspory a jejich hodnotu

Komerční sdělení   21:03
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Ilustrační obrázek | foto: Pixabay

Komerční sdělení

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Inflace nás v posledních letech naučila jednu věc: peníze na účtu ztrácejí hodnotu. Sice jich je tam pořád stejně, ale koupíte si za ně čím dál méně. Stále víc lidí proto logicky přemýšlí, co se svými úsporami vlastně dělat a mnohem častěji pokukují i po alternativách, které by ještě nedávno vůbec nepřipadaly v úvahu.

Spoření nestačí, ale alternativy mají svá rizika

Dřív spoustě z nás stačilo posílat zbytek výplaty na běžný účet a nechat ho tam ležet. Dnes už víme, že reálná hodnota těchto peněz při inflaci padá, aniž byste udělali jediné špatné rozhodnutí. K chudnutí stačí zkrátka nedělat nic. Není tak divu, že lidé začali mnohem víc řešit, co jim hodí spořicí účet, začali se zajímat o státní dluhopisy nebo o to, jak fungují podílové fondy.

Zvýšený zájem o investování ale ani zdaleka neznamená, že jsou na to všichni připraveni. Poslat peníze na trh vyžaduje přípravu a hlavně upřímnost k sobě samému. Musíte vědět, jak moc velké riziko snesete. Investování fakt není pro každého stejné. Každý máme jiné plány do budoucna, jinak velký finanční polštář a hlavně úplně jiné nervy na to, sledovat, jak se naše peníze zrovna propadly do mínusu.

Co lidé sledují: přehled oblíbených tříd aktiv

Když lidé hledají, kam úspory odložit, většina začne u staré dobré klasiky. Řeší se termínované vklady, nakupují se státní dluhopisy nebo se lidé upínají k nemovitostem. Kdo ví, že peníze nebude potřebovat pět a víc let, často zabrousí na akciové trhy. Dnes hodně frčí hlavně ETF, tedy fondy, které kopírují vývoj celého trhu.

A pak tu máme novou kategorii, která přitahuje obrovskou pozornost – digitální aktiva. Je to celkem divoká jízda. Hodnoty tu lítají nahoru a dolů jako na horské dráze, je to spekulace, ale pro velkou část lidí to zní lákavě. Pro ty, kdo si chtějí udržet přehled, existují investiční platformy, jako je třeba XTB, kde se dá mrknout na tradiční trhy i tyhle nové trendy přehledně na jednom místě.

Bitcoin jako příklad sledovaného aktiva

Když se bavíme o digitálních penězích a obraně proti inflaci, Bitcoin je to první, co vás napadne. Je hodně sledovaný, ale i tady je potřeba selský rozum.

Pohled do historie ukazuje extrémní výkyvy oběma směry. Zlaté pravidlo říká, že co fungovalo v minulosti, nezaručuje vůbec žádné výnosy do budoucna. U kryptoměn to platí dvojnásob. Aktuální btc cena dokáže být pořádně nevyzpytatelná a obchodovat tady s sebou nese obrovské riziko, že proděláte. A narovinu, kryptoměny opravdu nejsou pro každého. Pro nováčka bez zkušeností s tržním rizikem to může být velmi drahá lekce.

Jak k tomu přistoupit rozumně

Inflace by vám měla posloužit jako budíček. Měla by vás donutit o financích víc přemýšlet, ne vás vyprovokovat k unáhleným nesmyslům. Než vůbec začnete řešit investiční plány, ujistěte se, že máte vybudovanou pohotovostní finanční rezervu. To jsou peníze, na které sáhnete, když se pokazí auto nebo přijdete o práci.

Až potom má smysl přemýšlet co dál. Nezapomínejte peníze rozdělit do více investičních nástrojů (diverzifikovat). Nezaručí vám to sice ochranu před ztrátou, ale tlumí to pády. A to hlavní na závěr? Než někam pošlete první korunu, zjistěte si, do čeho vůbec jdete, co od toho čekáte a ujasněte si, na jak dlouho tam ty peníze můžete nechat.

I když nám inflace trochu otevřela oči a donutila nás hledat nové cesty, pravidla trhu se nezměnila. Nikde vám nedají slušný výnos jen tak bez rizika. Pokud chcete chránit hodnotu svých úspor, musíte nejdřív přesně pochopit, s čím hrajete a jakou cenu za to můžete zaplatit. Mít dostatek informací je ten úplně nejdůležitější první krok.

CFD jsou komplexní nástroje a v důsledku použití pákového efektu jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74–89 % účtů retailových investorů dochází při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

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