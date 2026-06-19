Jak může Renta z nemovitosti zlepšit život

Komerční sdělení
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Paní Zdena se nemohla dočkat, až odejde do důchodu a bude mít čas na všechno, co léta s manželem odkládali.

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Jak může Renta z nemovitosti zlepšit život | foto: FINEMO

Když po letech práce přišel zasloužený odpočinek, zjistila, že situace není tak růžová, jak si představovala. Lepší život jí přinesla Renta z nemovitosti.

„Na období po šedesátce jsem se moc těšila. Jenže místo toho, abychom se s manželem věnovali našim zálibám, museli jsme hodně šetřit. Ve dvou se to nějak dalo, ale rozhodně to nebylo o užívání si života. Když jsem pak ještě nečekaně ovdověla, začala jsem živořit. Kromě toho všeho hrozily finanční problémy i mé nejmladší dceři a já jsem si připadala najednou úplně bezmocná,“ vypráví paní Zdena.

Potom se od své přítelkyně dozvěděla o Rentě z nemovitosti, o druhu hypotéky, který je přímo šitý na míru potřebám seniorů. Nejdříve z produktu měla takové obavy, že si o ní nechtěla ani nic zjišťovat. Když však viděla, jak je její kamarádka spokojená, rozhodla se domluvit si schůzku se zástupcem FINEMO.CZ.

„Zjistila jsem, že se jedná o úvěr, který se za života nesplácí. Krom toho dál zůstanu vlastníkem svého bytu, což je skvělé. Nejprve jsem pomohla dceři. Potom jsem mohla myslet i na sebe a dovolit si žít důstojnější život. Nemusím počítat každou korunu, mohu si uvařit, na co mám chuť a dokonce si koupit i nový gauč, který už mám několik měsíců vyhlédnutý. A také vím, že kdyby se mi cokoliv v bytě porouchalo, budu mít peníze na opravu,“ dodává tentokrát už s úsměvem paní Zdena.

Výhody Renty z nemovitosti:

  • Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
  • Za života nemusíte nic splácet.
  • Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
  • Můžete žít důstojněji a život si více užívat.

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  • Videa o Rentě z nemovitosti, rozhovory s našimi klienty a další zajímavé informace můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.
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