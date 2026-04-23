Jak zařídit stylovou koupelnu? Výběr zrcadel, umyvadel a doplňků

Jak zařídit stylovou koupelnu?
Stylovou koupelnu v moderním vzhledu vytvoříte především kombinací světlých neutrálních tónů, jako je bílá, béžová a světle šedá. Ty společně s velkoformátovými obklady s minimálním množstvím spár přispějí k optickému zvětšení a provzdušnění prostoru. Vhodná je u moderních koupelen kombinace s přírodními materiály, jako je dřevo nebo jeho imitace. V současné době reprezentují trendy v koupelnovém designu rovněž sprchové kouty typu walk-in, závěsná sanitární keramika a doplňky v jednotném stylu.
Jak vybrat umyvadlo?
Umyvadlo tvoří jednu ze základních součástí vybavení každé koupelny. Současný trh nabízí celkem čtyři typy:
- umyvadlo určené k zavěšení,
- umyvadlo volně stojící,
- umyvadlo s integrovanou skříňkou,
- umyvadlo umístěné na desku.
Jaký materiál umyvadla zvolit?
Nejoblíbenějším materiálem je bezpochyby klasická keramika. Její výhodou je cenová dostupnost, pevnost a vysoká odolnost. Obecně lze říci, že tradiční bílé sanitární vybavení se navzájem dobře kombinuje. Vana, umyvadlo, WC i sprchová vanička v bílé barvě tvoří ideální základ minimalistického interiéru. Existují však i jiné možnosti. Moderním řešením je umyvadlo z betonu nebo skla. Do určité míry módním výstřelkem může být i dřevo nebo luxusní kámen.
Jak vybrat tvar a velikost umyvadla?
Nejpopulárnějším tvarem je půlkruh, a to díky praktické ergonomii a snadné údržbě. Trh však nabízí i umyvadla hranatá (čtverec, obdélník). Do malé koupelny lze instalovat též provedení rohové. S tím souvisí i adekvátní rozměr, šířka 50 až 60 cm je nejpoužívanější a takový model se vejde i do omezeného prostoru. Hloubka by měla odpovídat 42 až 50 cm.
Jak vybrat zrcadlo?
Také bez zrcadla se v koupelně neobejdete. Kromě toho, že jde o praktický doplněk, vám pomůže místnost případně opticky zvětšit nebo do ní přivést více světla. Na zrcadlo si vyhraďte dostatek prostoru a umístěte jej alespoň 10 cm nad umyvadlo. Tvar, velikost, provedení, případně barevnost rámu by měly vždy respektovat celkové ladění místnosti. Moderní zrcadla bez rámu v atypických tvarech působí stylově, verze s dřevěným rámem zapadne do prostoru v klasickém stylu.
Které další doplňky si pořídit do stylové koupelny?
Mezi užitečné doplňky lze určitě zařadit různé typy úložných prostor. Designové skříňky, ale třeba i drátěné košíky usnadní organizaci, a navíc dodají styl. Hodit se vám budou také háčky. Kromě klasické chromové alternativy můžete zvolit i mosaznou nebo černou. Velmi účelnou variantou jsou i poličky, které lze nainstalovat přímo na obklady sprchového koutu či na sprchové dveře. I do koupelny si můžete pořídit poličky dřevěné. Ty působí velmi útulně. Police vyrobené z kovu nebo nerezové oceli oproti tomu dodají vašemu interiéru strohý, přesto moderní ráz.
Prudce elegantní nádech zajistí zlaté nebo rose gold akcenty. Být to mohou například vanové či umyvadlové baterie. Vhodné je taktéž velké zrcadlo zdobené krystaly nebo zlatým rámem, křišťálová váza, ale také stylově sladěné drobnější detaily, jako jsou například dávkovače na mýdlo. Zdánlivá maličkost v podobě štětky na WC se v kovovém provedení rovněž může proměnit v nosný prvek industriálního stylu.
Pocit útulnosti dodají textilie. To jsou především osušky či ručníky. Důležitý bezpečnostní prvek reprezentují koupelnové předložky. Polštáře do vany jsou vhodné pro děti a seniory, ale i pro dospělé, kteří chtějí relaxovat. Nadčasově působí doplňky v černé a bílé, zříkat se ale nemusíte ani zářivých barev. Syté tóny se naopak vyloženě ideálně vyjímají na menší ploše.
Aktuálním trendem jsou také doplňky v přírodním stylu. Být to mohou jednak přímo živé rostliny. Snadno do takového designu však zakomponujete i bambusové podložky, keramické květináče nebo sušené rostliny. Rozhodně se tak nemusíte zříkat ani dekorací, které nenesou žádný funkční odkaz. I do koupelny se hodí obrazy.