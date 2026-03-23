Pokud vás pohled na dokonale střižený trávník láká, ale dosud jste nenašli odvahu vstoupit do golfového areálu, věřte, že první krok bývá mnohem jednodušší, než se zdá. Kromě přirozené zvědavosti stačí chuť vyzkoušet něco nového. Nabízíme několik jednoduchých cest k vašemu prvnímu odpalu.
První kroky nejlépe s kamarádem
Pokud jde o základní seznámení s golfem, prvním cílem nebude hned osmnáctijamkové mistrovské hřiště. Většina golfových areálů disponuje tréninkovými plochami otevřenými široké veřejnosti. Jejich srdcem je driving range – cvičná louka, kde zpravidla z pružné rohože odpalujete míčky jeden za druhým.
Nepotřebujete žádné speciální vybavení ani vlastní sadu holí. Stačí dorazit ve sportovním oblečení, které najdete v každém šatníku. Pokud chcete mírně přiblížit golfovému stylu, zvolte tričko s límečkem a jakékoli kalhoty kromě modrých džínů. Tenisky jsou naprosto v pořádku.
Na recepci klubu si za pár desítek korun půjčíte hůl, zakoupíte žeton na košík míčků a můžete začít. Ideální je vzít si s sebou někoho z přátel či známých, kteří golf hrají. Většina golfistů vám ráda pomůže – ukáže základy držení hole, postoj i první švih.
Zároveň vás seznámí i s další důležitou součástí hry – krátkou hrou, tedy přihrávkami a patováním. Pro jejich nácvik slouží chipping a putting green, který bývá v areálu vždy poblíž. Právě tato disciplína není fyzicky náročná a nabídne zábavu na dlouhou dobu.
Pokud přijdete s dětmi, dohrání míčku do jamky se rychle promění v zábavnou soutěž. Právě tady člověk často zjistí, kolik adrenalinu se skrývá ve zdánlivě klidném sportu.
Záhy pochopíte, že odpálit míček není otázkou síly, ale správně koordinovaného pohybu – golfového švihu. Golf patří technicky mezi náročnější sporty a samouctví často vede k osvojení špatných návyků, které se později obtížně odstraňují.
Pokud chcete postupovat dál, lekce s profesionálním trenérem (sdruženým například pod PGA of Czech Republic) jsou tou nejlepší investicí. Trenér vás naučí správné základy a přizpůsobí výuku vašemu věku i fyzickým možnostem. Zároveň získáte praktické rady pro bezpečný pohyb po hřišti.
Využijte dny otevřených dveří a klubové kurzy
Mnoho českých klubů si uvědomuje, že první krok bývá nejtěžší, a proto pravidelně pořádají dny otevřených dveří. Nabízejí možnost vyzkoušet si golf zdarma a pod vedením trenéra.
Česká golfová federace se intenzivně věnuje také dětem, například prostřednictvím projektu Se školou na golf. Program otevírá golfová hřiště žákům základních škol a představuje jim sport jako zábavnou aktivitu plnou pohybu a fair play.
Pokud to myslíte vážněji, doporučujeme přihlásit se do začátečnického kurzu. Probíhá v malých skupinách, takže se učíte spolu s lidmi na stejné úrovni. Klub vám zapůjčí vybavení a naučí vás nejen techniku, ale i pravidla etikety a bezpečnosti.
Veřejné akademie: „jízda bez řidičáku“
Častá otázka zní: „Můžu na hřiště, i když nemám zkoušku?“ Ano – díky veřejným akademiím nebo menším devítijamkovým hřištím, kde není potřeba hráčské osvědčení (dříve tzv. zelená karta).
Tato hřiště jsou ideální pro první zkušenosti v reálném prostředí. Hodí se pro rodinný výlet i setkání s přáteli. Přesto je vhodné absolvovat alespoň základní instruktáž, protože golf může být při nepozornosti rizikový.
Alternativou jsou indoorová centra s moderními simulátory. Ty dokážou přesně vyhodnotit let míčku a zobrazit jej na plátně. Jsou ideální pro trénink během zimy nebo špatného počasí.
Stačí jen přijít
Golf je sport na celý život. Kombinuje fyzickou aktivitu – během hry ujdete osm až deset kilometrů – s mentálním odpočinkem.
Zapomeňte na obavy z neznámého prostředí. Česká golfová hřiště jsou dnes přátelská a nováčky vítají. Stačí udělat první krok – a možná objevíte koníček, který vás chytne na celý život.