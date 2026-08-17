Kdy doopravdy potřebujete platný PENB? Pět situací, na které je dobré myslet

Komerční sdělení   17:25
Sledovat Metro na Googlu

Ilustrační obrázek | foto: ePrukaz.cz

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) si spousta majitelů vyřídila kdysi dávno, založila do šuplíku a přestala ho řešit. Jenže existuje řada konkrétních situací, kdy se bez platného průkazu neobejdete. A pozor, platný znamená nejen datum, ale i to, že odpovídá skutečnému stavu domu. Tady je pět situací, kdy ho budete potřebovat.

Když prodáváte

Povinnost mít PENB platí už od okamžiku, kdy nemovitost inzerujete, ne až u podpisu smlouvy. Vychází ze zákona č. 406/2000 Sb. Pokud průkaz nemáte, ukládá zákon uvádět v inzerci rovnou nejhorší energetickou třídu G, což kupujícím signalizuje vysoké provozní náklady a oslabuje vaši vyjednávací pozici.

Když pronajímáte

Málokdo to ví, ale od roku 2016 musí pronajímatel předložit PENB i při pronájmu bytu nebo domu. Týká se to i nebytových a komerčních prostor. Bez platného průkazu se vystavujete zbytečným komplikacím při uzavírání smlouvy.

Když kupujete a chcete výhodnější hypotéku

Tady PENB nepotřebujete ze zákona, ale vyplatí se. Řada velkých bank dnes nabízí takzvané zelené sazby, tedy zvýhodněný úrok pro energeticky úsporné nemovitosti. Lepší energetická třída tak může znamenat nižší splátku po celou dobu úvěru. A i bez hypotéky platí jednoduché pravidlo: kdo kupuje dům bez PENB, nezná jeho budoucí provozní náklady.

Když stavíte a chystáte se kolaudovat

U novostaveb se povinnost doložit PENB přesunula z fáze stavebního povolení až ke kolaudaci. V praxi to znamená, že stavebník může mít hotovo a teprve pak zjistit, že dům nevychází na požadovanou energetickou třídu a nelze ho zkolaudovat. Včasné zpracování průkazu už ve fázi projektu těmto nepříjemnostem předchází.

Když rekonstruujete

Povinnost vzniká, jakmile měníte více než čtvrtinu obálky budovy, typicky při kompletním zateplení, výměně oken nebo zdroje tepla. PENB navíc ukazuje celkové tepelné ztráty domu, takže dobře poslouží i prakticky: pomůže určit, jak výkonný má být nový kotel nebo tepelné čerpadlo, aby nebylo poddimenzované ani zbytečně předražené.

A pozor na platnost

PENB platí deset let od vydání. Pokud na štítku najdete rok 2016, letos se mění v obyčejný papír bez právní váhy. Platnost ale končí i dřív, jakmile na domě provedete větší změnu, třeba zateplíte fasádu. Starý průkaz pak neodpovídá realitě. Dobrá zpráva je, že obnova je dnes rychlá: pokud máte původní stavební dokumentaci, vyřídíte nový průkaz online během několika dnů, například přes portál ePrůkaz od společnosti Oekoplan. Pokud dokumentaci nemáte, technik přijede dům zaměřit osobně.

Sledovat Metro na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Karviná osadí střechy školních budov fotovoltaickými panely za 3,4 milionu korun

ilustrační snímek

Karvinský magistrát letos osadí fotovoltaickými panely střechy školní kuchyně Základní školy Borovského a Mateřské školy Olbrachtova. Elektřinu chce město...

18. srpna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Pardubice mají plán na dostupnější bydlení, nájemné má být levnější než tržní

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)

Vedení pardubické radnice nedávno přišlo s ambiciózním projektem. Díky Městskému nájemnímu fondu by mohlo vzniknout několik bytových domů, které by pomohly řešit problémy s bydlením v krajském městě.

18. srpna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Instruktor užíval před smrtelnou nehodou kluzáku u Sazené zakázané léky

ilustrační snímek

Před smrtelnou nehodou kluzáku u Sazené na Kladensku v roce 2023 užíval instruktor zakázané léky na bolest. Přítomnost léků potvrdila pitva. Příčinou havárie z...

18. srpna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Olomouc spustila placení jízdného kartou ve vozech MHD, lidé už hlásí první potíže

Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz terminálů pro platbu...

Zatím sice jen v malém, přesto je to velká změna. Cestující v olomouckých autobusech a tramvajích mohou nově konečně nastoupit i bez jízdenky a tu si koupit bezhotovostně až ve voze. Při přestupu k...

18. srpna 2026  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Václavském náměstí se koná připomínka událostí 21. srpna1968. Probíhá zde videoprojekce dokumentárních záběrů, ale k vidění je i výstava fotografií.

vydáno 18. srpna 2026  12:05

Na Václavském náměstí se koná připomínka událostí 21. srpna1968. Probíhá zde videoprojekce dokumentárních záběrů, ale k vidění je i výstava fotografií.

vydáno 18. srpna 2026  12:04

Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka

Opilý muž vyšplhal na jeřáb a odmítal jej opustit. (18. srpna 2026)

Nečekaný jeřábník čekal dnes ráno na dělníky na stavbě v Brně. V kabině stroje seděl muž, který tam neměl co dělat. Vysoký jeřáb, na nějž se vyšplhal, navíc odmítal opustit a vydat se zase zpět dolů...

18. srpna 2026  10:22,  aktualizováno  12:03

Pravnuk lachtana Gastona se poprvé představil ve venkovním bazénu, zoo brzy zveřejní jeho jméno

Lachtaní mládě v pražské zoo, pravnuk legendárního Gastona, poprvé vyzkoušelo...

Dva měsíce staré lachtaní mládě se v pražské zoo poprvé představilo ve venkovním expozičním bazénu. Sameček dosud pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Zpočátku bude v...

18. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Vizovické Trnkobraní nabídne kromě hudebního programu akce po celém městě

ilustrační snímek

Festival Vizovické Trnkobraní ve Vizovicích na Zlínsku nabídne kromě vystoupení kapel a tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků i program po celém...

18. srpna 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Vizovické Trnkobraní nabídne kromě hudebního programu akce po celém městě

ilustrační snímek

Festival Vizovické Trnkobraní ve Vizovicích na Zlínsku nabídne kromě vystoupení kapel a tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků i program po celém...

18. srpna 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Z vraždy o dvacet let mladší ženy policie obvinila jejího partnera, měli neshody

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi...

18. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  11:42

VIDEO: Policie ukázala, jak řidiči a chodci ignorují na přejezdech stopku i blikající červenou

Ignorování červených světel, obcházení závor i hazard se životy cestujících ve...

Policie ukázala záběry, jak řidiči a chodci nerespektují výstražná světla na železničních přejezdech a ignorují značku STOP. Za podobné přestupky už letos uložila na sedm stovek pokut v celkové výši...

18. srpna 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.