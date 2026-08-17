Kdy doopravdy potřebujete platný PENB? Pět situací, na které je dobré myslet

Když prodáváte
Povinnost mít PENB platí už od okamžiku, kdy nemovitost inzerujete, ne až u podpisu smlouvy. Vychází ze zákona č. 406/2000 Sb. Pokud průkaz nemáte, ukládá zákon uvádět v inzerci rovnou nejhorší energetickou třídu G, což kupujícím signalizuje vysoké provozní náklady a oslabuje vaši vyjednávací pozici.
Když pronajímáte
Málokdo to ví, ale od roku 2016 musí pronajímatel předložit PENB i při pronájmu bytu nebo domu. Týká se to i nebytových a komerčních prostor. Bez platného průkazu se vystavujete zbytečným komplikacím při uzavírání smlouvy.
Když kupujete a chcete výhodnější hypotéku
Tady PENB nepotřebujete ze zákona, ale vyplatí se. Řada velkých bank dnes nabízí takzvané zelené sazby, tedy zvýhodněný úrok pro energeticky úsporné nemovitosti. Lepší energetická třída tak může znamenat nižší splátku po celou dobu úvěru. A i bez hypotéky platí jednoduché pravidlo: kdo kupuje dům bez PENB, nezná jeho budoucí provozní náklady.
Když stavíte a chystáte se kolaudovat
U novostaveb se povinnost doložit PENB přesunula z fáze stavebního povolení až ke kolaudaci. V praxi to znamená, že stavebník může mít hotovo a teprve pak zjistit, že dům nevychází na požadovanou energetickou třídu a nelze ho zkolaudovat. Včasné zpracování průkazu už ve fázi projektu těmto nepříjemnostem předchází.
Když rekonstruujete
Povinnost vzniká, jakmile měníte více než čtvrtinu obálky budovy, typicky při kompletním zateplení, výměně oken nebo zdroje tepla. PENB navíc ukazuje celkové tepelné ztráty domu, takže dobře poslouží i prakticky: pomůže určit, jak výkonný má být nový kotel nebo tepelné čerpadlo, aby nebylo poddimenzované ani zbytečně předražené.
A pozor na platnost
PENB platí deset let od vydání. Pokud na štítku najdete rok 2016, letos se mění v obyčejný papír bez právní váhy. Platnost ale končí i dřív, jakmile na domě provedete větší změnu, třeba zateplíte fasádu. Starý průkaz pak neodpovídá realitě. Dobrá zpráva je, že obnova je dnes rychlá: pokud máte původní stavební dokumentaci, vyřídíte nový průkaz online během několika dnů, například přes portál ePrůkaz od společnosti Oekoplan. Pokud dokumentaci nemáte, technik přijede dům zaměřit osobně.