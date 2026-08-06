Když věci přibývají, ale prostor zůstává stejný

Nejdříve je to jedna krabice v rohu. Potom přibudou kufry, lyže, dětské vybavení, nábytek nebo věci, které právě nepoužíváte, ale chcete si je ponechat. Postupně začnou zabírat prostor, který potřebujete pro každodenní život.
Z pracovny se stane sklad, v garáži nezbývá místo pro auto a ve sklepě už je obtížné cokoli najít. Podobná situace může vzniknout také ve firmě, kde kancelář postupně zaplní dokumenty, marketingové materiály, zásoby nebo zboží z e-shopu.
Ne všechno musíte vyhodit
Nedostatek místa nemusí znamenat, že vlastníte příliš mnoho zbytečných věcí. Často se pouze změnila vaše současná situace.
Možná se stěhujete, rekonstruujete, zařizujete nový pokoj, odjíždíte na delší dobu do zahraničí nebo rozvíjíte podnikání. Věci, které dnes nepotřebujete, pro vás stále mohou mít hodnotu a později je znovu využijete.
Řešením proto nemusí být větší byt, dražší kancelář ani rychlé rozhodnutí vše vyhodit.
Něco vám zabírá místo? Uskladněte si to.
Vlastní sklad podle vašich potřeb
Self storage je samostatný uzamykatelný sklad, který si pronajmete v takové velikosti, jakou právě potřebujete. Může sloužit pro několik krabic, sportovní vybavení, nábytek během stěhování, firemní archiv i větší zásoby zboží.
Výhodou je flexibilita. Nemusíte dlouhodobě pronajímat velký klasický sklad ani platit za větší kancelář pouze proto, abyste měli kam uložit věci, které nepoužíváte každý den.
Self storage mohou využít domácnosti, živnostníci, firmy i provozovatelé e-shopů. Pomáhá udržet pořádek, uvolnit potřebný prostor a oddělit skladované věci od běžného provozu.
Tři lokality Less Mess v Praze
Less Mess nabízí čisté a bezpečné skladovací prostory:
Praha 7 – Holešovice, Argentinská
Praha 6 – Dejvice, Evropská
Praha 4 – Pankrác, Na Křivině
Můžete si tak vybrat lokalitu poblíž domova, práce nebo trasy, kterou pravidelně projíždíte.
Ke svému skladu máte přístup 24 hodin denně pomocí osobního PIN kódu. Objekty jsou monitorované a celý pronájem lze jednoduše vyřídit online.
Pro několik krabic nebo sezónní vybavení může stačit menší prostor. Při stěhování, rekonstrukci nebo skladování firemních zásob může být vhodný větší sklad.
Potřebná velikost často závisí také na tom, jak věci uložíte. Nábytek lze rozložit, krabice skládat na sebe a prostor využít i do výšky.
Nevíte, jak velký sklad zvolit? Pomůžeme vám najít vhodnou velikost.
Možná nepotřebujete větší byt ani kancelář. Možná jen potřebujete, aby některé věci přestaly zabírat místo ve vašem každodenním životě.
Less Mess, Less Stress™