Kopec, tma, pes na trávníku. Co všechno dnes zvládne robotická sekačka

Kdo má zahradu, zná ten koloběh: každý víkend sekačka, dvě hodiny práce, bolavá záda a za týden totéž. Není divu, že robotické sekačky patří k nejrychleji rostoucímu segmentu zahradní techniky. Jenže většina lidí má otazníky. Projdeme ty nejčastější.
„Pod stromy to přece nemůže fungovat“
Starší robotické sekačky se orientovaly podle obvodového drátu zakopaného po okrajích celé zahrady. Modely Navimow nic takového nepotřebují — žádné dráty, žádnou anténu. Stačí rozbalit, položit nabíjecí dok a zmáčknout start. Sekačka si pozemek projede a zmapuje zcela sama.
V navigaci navíc nespoléhá jen na satelit. Podle modelové řady kombinuje satelitní korekce, laserové snímání prostoru a kameru — funguje spolehlivě i pod korunami stromů, v úzkých průchodech mezi záhony a ve tmě. U modelů s LiDARem si laser měří prostor kolem sebe sám, bez závislosti na signálu z oblohy.
„Co když mám svah?“
Modely s pohonem všech kol vyjedou kopec se sklonem až 45 % (24°), u řady LiDAR Pro dokonce 55 % (29°). Profesionální řada X4 pro velké pozemky pak zvládá extrémních 84 % (40°). Elektronická stabilizace neustále hlídá trakci v zatáčkách, takže sekačka na svahu neuklouzne.
„A co pes, dítě, hračky na trávníku?“
Kamerový systém VisionFence rozpozná přes 200 typů objektů — zahradní nábytek, zapomenutou hadici i domácí zvířata. Ty zaznamená s dostatečným předstihem a automaticky si od nich udrží bezpečný odstup jednoho metru. Ochranu doplňuje i alarm, který se spustí při zvednutí sekačky.
„Nebude to hlučné a složité na ovládání?“
U modelů do běžných zahrad začíná hlučnost už na 59 decibelech — jsou tedy tišší než běžný rozhovor. Sekat tak můžete nechat i v noci. Ovládá se přes mobilní aplikaci, podpora je i pro Google Home nebo Alexu. Samozřejmostí jsou vodotěsnost za deště, tříletá záruka na samotné zařízení a dvouletá na baterii.
Jaký model zvolit do jaké zahrady
|Zahrada
|Model
|Menší zahrady do 1 000 m², svahy
|i2 AWD — pohon všech kol, satelitní navigace (NRTK + kamera). Svahy do 45 %.
|Zahrady do 2 000 m², stromy, noční sečení
|i2 LiDAR — laserová navigace (LiDAR + kamera), funguje spolehlivě i pod stromy a v noci.
|Členité zahrady do 3 000 m²
|H2 — trojitý systém (LiDAR + satelit + kamera), detekce překážek od 1 cm. Svahy do 45 %.
|Velké pozemky do 5 000 m², prudké svahy
|X4 — 4WD, dva sečné kotouče, 360° kamera, extrémní svahy až 84 %.
POZNÁMKA: Ceny v Kč jsou pouze orientační a vycházejí z kurzu ČNB k 1. 4. 2026 (1 EUR = 24,520 Kč). Finální částku, která se zákazníkovi strhne z účtu, stanovuje banka daného klienta.