Kopec, tma, pes na trávníku. Co všechno dnes zvládne robotická sekačka

Komerční sdělení   14:48aktualizováno  9. dubna 11:03
Robotické sekačky slibují konec víkendového sečení. Jenže fungují pod stromy? Zvládnou kopec? A neublíží psovi? Vzali jsme si k ruce novou řadu Segway Navimow 2026 a podívali se na ty nejčastější pochybnosti.

U modelů do běžných zahrad začíná hlučnost už na 59 decibelech — jsou tedy tišší než běžný rozhovor.

Kdo má zahradu, zná ten koloběh: každý víkend sekačka, dvě hodiny práce, bolavá záda a za týden totéž. Není divu, že robotické sekačky patří k nejrychleji rostoucímu segmentu zahradní techniky. Jenže většina lidí má otazníky. Projdeme ty nejčastější.

„Pod stromy to přece nemůže fungovat“

Starší robotické sekačky se orientovaly podle obvodového drátu zakopaného po okrajích celé zahrady. Modely Navimow nic takového nepotřebují — žádné dráty, žádnou anténu. Stačí rozbalit, položit nabíjecí dok a zmáčknout start. Sekačka si pozemek projede a zmapuje zcela sama.

V navigaci navíc nespoléhá jen na satelit. Podle modelové řady kombinuje satelitní korekce, laserové snímání prostoru a kameru — funguje spolehlivě i pod korunami stromů, v úzkých průchodech mezi záhony a ve tmě. U modelů s LiDARem si laser měří prostor kolem sebe sám, bez závislosti na signálu z oblohy.

„Co když mám svah?“

Modely s pohonem všech kol vyjedou kopec se sklonem až 45 % (24°), u řady LiDAR Pro dokonce 55 % (29°). Profesionální řada X4 pro velké pozemky pak zvládá extrémních 84 % (40°). Elektronická stabilizace neustále hlídá trakci v zatáčkách, takže sekačka na svahu neuklouzne.

„A co pes, dítě, hračky na trávníku?“

Kamerový systém VisionFence rozpozná přes 200 typů objektů — zahradní nábytek, zapomenutou hadici i domácí zvířata. Ty zaznamená s dostatečným předstihem a automaticky si od nich udrží bezpečný odstup jednoho metru. Ochranu doplňuje i alarm, který se spustí při zvednutí sekačky.

„Nebude to hlučné a složité na ovládání?“

U modelů do běžných zahrad začíná hlučnost už na 59 decibelech — jsou tedy tišší než běžný rozhovor. Sekat tak můžete nechat i v noci. Ovládá se přes mobilní aplikaci, podpora je i pro Google Home nebo Alexu. Samozřejmostí jsou vodotěsnost za deště, tříletá záruka na samotné zařízení a dvouletá na baterii.

Jaký model zvolit do jaké zahrady

ZahradaModel
Menší zahrady do 1 000 m², svahyi2 AWD — pohon všech kol, satelitní navigace (NRTK + kamera). Svahy do 45 %.
Zahrady do 2 000 m², stromy, noční sečeníi2 LiDAR — laserová navigace (LiDAR + kamera), funguje spolehlivě i pod stromy a v noci.
Členité zahrady do 3 000 m²H2 — trojitý systém (LiDAR + satelit + kamera), detekce překážek od 1 cm. Svahy do 45 %.
Velké pozemky do 5 000 m², prudké svahyX4 — 4WD, dva sečné kotouče, 360° kamera, extrémní svahy až 84 %.

Robotické sekačky Segway Navimow nabízí oficiální e-shop na www.navimow.com, specializované prodejny zahradní techniky i hobby markety po celé ČR.

Jarní start — slevy a garáž zdarma

Do 13. dubna 2026 nabízí Navimow zvýhodněné ceny vybraných modelů řady i2 LiDAR a i2 AWD, a to při koupi prostřednictvím oficiálního e-shopu na www.navimow.com.

Například model i205 AWD pořídíte za 799 eur (cca 19 591 Kč) — o 200 eur (cca 4 904 Kč) méně, než je doporučená maloobchodní cena. Model i210 LiDAR stojí 1 099 eur (cca 26 948 Kč) se slevou 100 eur (cca 2 452 Kč). Jako bonus navíc získáte garáž na sekačku v hodnotě až 199 eur (cca 4 879 Kč). Akce platí do vyprodání zásob.

POZNÁMKA: Ceny v Kč jsou pouze orientační a vycházejí z kurzu ČNB k 1. 4. 2026 (1 EUR = 24,520 Kč). Finální částku, která se zákazníkovi strhne z účtu, stanovuje banka daného klienta.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami," napsali policisté v...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

