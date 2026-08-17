Malá koupelna, velké možnosti: Jak vybrat umyvadlo, které šetří místo

Komerční sdělení   17:16
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Ilustrační obrázek | foto: Sanitino.cz

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Malé byty jsou v dnešní době standardem městského bydlení. Jsou praktické a cenově dostupnější. Aby vám však dělaly opravdu radost a vy se zde cítili pohodlně, je třeba trocha plánování při rozvržení nábytku a vybavení. Velkou výzvou pak bývá koupelna, která si i za standardních okolností musí vystačit s malým prostorem. Cest, jak to zvládnout, je samozřejmě více, my se zde zaměříme na jednoho z klíčových hráčů: umyvadlo.

Malé neznamená lepší

Vybavení malé koupelny neznamená, že musí být nutně malé nebo že rezignujete na některé z prvků. Je třeba jen překročit myšlení všedního plánování a posunout se mimo svůj obvyklý záběr. Každý centimetr totiž rozhoduje o tom, zda prostor bude působit vzdušně a příjemně nebo naopak přehlceně a stísněně. Řada lidí šetří prostor tak, že jednoduše koupí věci menší. Tento nešvar bohužel nezřídka schytá právě umyvadlo. Jenže je třeba si uvědomit, že umyvadlo je něco, co používáme několikrát denně a nesouží jen k mytí rukou! Takže, jak na to?

Práce s prostorem

Před samotným výběrem je potřeba přesně změřit místo, kam plánujete umyvadlo umístit. Přibližný odhad se nepočítá! A nestačí ani pouze znát šířku stěny. Důležitá je také hloubka místnosti, vzdálenost od dveří, sprchového koutu/vany, pračky, toalety nebo skříňky. Obecně platí, že

  • před umyvadlem by mělo zbýt alespoň 70 cm volného prostoru (80 lepší),
  • mezi umyvadlem a ostatním vybavením by měla být mezera alespoň 20 cm,
  • standardní výška umyvadla je 85–90 cm.

Pak je třeba se rozmyslet, jak s prostorem chcete pracovat celkově. Nezapomeňte na odkládací plochy, úložné prostory a prostor pro zavěšení ručníků. Umyvadlo by mělo vizuálně držet linku s ostatním vybavením. Doporučuje se vybírat produkty z jedné tematicky spojené série.

Závěsná umyvadla prostor opticky odlehčí

Jedním z nejefektivnějších řešení je závěsné umyvadlo. Výhodou je, že prostor opticky zvětšuje, udržuje minimalistický vzhled a usnadňuje údržbu pod umyvadlem. Pro rozšíření odkládacího prostoru můžete zvolit umyvadlo s rozšířenými hranami, případně robustnější vzhled. Nezapomeňte pořídit i koupelnové doplňky jako mýdlenku a držák kartáčků. Místnost podpoříte také vhodně zvoleným zrcadlem a samozřejmě vhodnou umyvadlovou baterií.

Nábytkové umyvadlo aneb dva v jednom

Variantou výše zmíněného řešení je závěsné umyvadlo s podumyvadlovou skříňkou. Ta se nedotýká podlahy, takže ponechává prostor vizuálně čistší a lehčí. Můžete vsadit na podumyvadlovou skříňku se zásuvkami, jež vám dopřeje praktický přístup ke všem potřebnostem. Výhodou tohoto řešení je, že získáte praktický úložný prostor, navíc schováte nevzhledný sifon a odpadá potřeba mnoha dalších skříněk. Volte rovnou set, který je již spolu sehraný, než abyste složitě dohledávali „papírově se hodící“ kusy. Umyvadlo s podumyvadlovou skřínkou lze získat od skutečně malých rozměrů, takže neváhejte a prozkoumejte možnosti.

Rohové umyvadlo

Tam, kde by klasické umyvadlo jednoduše bránilo průchodu nebo by vznikla nepříjemná proluka, může řešení přinést rohové umyvadlo. Právě roh bývá nevyužitým prostorem, kde vy naopak najdete pár centimetrů navíc, a ty se hodí! Velmi často je toto řešení vhodné pro velmi úzké koupelny, malé koupelny s integrovaným WC, v garsoniérách a pak i místnostech jen s toaletou.

Úzké umyvadlo

Další z variant, které u malé koupelny můžete použít, je úzké umyvadlo. Řada výrobců nabízí umyvadla s hloubkou pouhých 30–40 cm. To může znamenat velký rozdíl mezi snahou provléknout se kolem umyvadla nebo pohodlně projít! Úzké umyvadlo se hodí do dlouhých a úzkých koupelen, vedle pračky, do koupelen v podkroví nebo do bytů na pronájem. Umyvadlová baterie se u tohoto typu umyvadla obvykle umisťuje vpravo nebo vlevo, proto si rozmyslete stranu včas, tato umyvadla obvykle nejsou obousměrná.

Umyvadlová mísa na desku

Nejen milovníci designu jistě uvítají moderní způsob přístupu k umyvadlům. Umyvadlová mísa umístěná na desce je elegantní, nápaditá a překvapivě dobře působí i v malých prostorech. Vzniká navíc praktický odkládací prostor na samotné desce. Nezapomeňte však, že je potřeba pracovat s vyšší stavební výškou umyvadlové mísy, aby bylo její použití pohodlné. Umyvadlová baterie se umisťuje buď do stěny (podomítková působí skvěle) nebo na desku. Změřte dobře její výtok.

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Témata: umyvadlo, Koupelna, miska

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