Mammoths přivítají v televizním zápase Snapbacks ligy Nitru

Dva zápasy, dvě výhry. Skvělá vizitka pro přerovský tým, který v letošní sezoně výrazně ožil díky příchodu amerického quarterbacka Nicolase Vissera, který byl klíčovou postavou obou výher. Mammoths před letošní sezonou ještě navíc posílili o hráče dříve působících v Ostravě Steelers. Dva z nich, Jan Vysloužil a Daniel Kamiński, právě proti Ostravě přispěli svými touchdowny k výhře Mammoths 21:7.
Po dvou zápasech s papírově slabšími soupeři se Mammoths poprvé představí doma, a to proti horkému favoritovi. Nitra po dvou kolech ale nepůsobí stejně dominantním dojmem jako loni. V prvním kole se slovenský tým nadřel na výhru proti nováčkovi Brnu Sígrs a v minulý týden podlehl Vysočině Gladiators na domácím hřišti.
Přerovský tým pod vedením hlavního trenéra Radima Dohnala může proti Nitře potvrdit své vysoké ambice. Zápas Přerova Mammoths proti Nitře Knights začíná v neděli od 14:00 na stadionu TJ Spartak a v přímém přenosu ho odvysílá stanice ČT sport Plus. Letošní sezona Snapbacks ligy vyvrcholí v polovině července finálovým Tipsport Czech Bowlem, který se bude hrát v Nitře.