Mammoths se utkají se Znojmem Knights o druhé místo ve Snapbacks lize

Poslední kolo dopadlo lépe pro znojemské hráče, kteří si jednoznačně poradili s nováčkem ligy Brnem Sígrs a zvítězili vysoko 55:13. Naopak Mammoths sice v zápase proti první Vysočině Gladiators vedli už 14:0, ale obrana přerovského týmu nenašla recept na běhovou hru Gladiators, kterým se povedlo zápas otočit na konečných 35:20.
Mammoths čeká další silný soupeř, který je schopen dominovat v běhové hře. Knights se mohou opírat o výkony Petra Plačka, který proti Sígrs naběhal 270 yardů a přidal 2 touchdowny. Přerovští vstupují do zápasu s bilancí 4 výher a 2 porážek. Knights mají o zápas méně a také mají 4 výhry na svém kontě. Nedělní zápas tak může hrát velkou roli v konečném pořadí po základní části, kdy se oba týmy přetahují o druhou pozici v tabulce, která zaručuje výhodu domácího hřiště pro semifinálový zápas. Daleko zatím není ani vedoucí Vysočina, která má v polovině základní části pět výher bez prohry.
Přerov i Znojmo jsou velmi blízko postupu do semifinále a vítěz tohoto zápasu by o play-off už mohl přijít pouze nepravděpodobnými scénáři. Zápas Mammoths s Knights začíná v neděli od 14:00 a v přímém přenosu ho odvysílá stanice ČT Sport Plus.