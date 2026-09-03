Městská betonová džungle: Aby chůze nebyla utrpením

Komerční sdělení   19:07
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Ilustrační obrázek | foto: Rieker.cz

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Ujít 5 až 10 tisíc kroků denně je sice zdravé, avšak ve městě po tvrdém asfaltu dostává náš pohybový aparát pořádně zabrat. Zatímco v přírodě je měkké podloží, které částečně pohltí energii z došlapu, pevný beton tyto vlastnosti nemá a otřesy při chůzi netlumí. Důsledkem pak může být nepříjemná bolest zad nebo kloubů. Pokud tedy sbíráte počet svých kroků na městských chodnících či cyklostezkách, je záhodno tomu přizpůsobit také své boty.

Aby nebyly klouby tolik přetěžovány silnými vibracemi z došlapu, kvalitní a pohodlné boty jsou nezbytností. Podrží vás na tvrdém betonovém povrchu a užijete si odlehčený krok, díky čemuž se uleví také kyčlím, kolenům a zádům. Naštěstí nyní najdete na trhu nejen módní, ale také funkční městskou obuv, která se přizpůsobí jak vašim nohám, tak i tempu.

Proč je chůze po betonu náročná pro pohybový aparát

Lidské chodidlo je takovým přírodním tlumičem nárazů. A pokud se projdete po trávě, louce nebo lesní cestě, část otřesů pohltí i měkčí povrch, po kterém jdete. Tato symbióza nohám i páteři svědčí. Avšak při došlapu na tvrdý beton dochází k mikrootřesům, které nejsou tvrdým povrchem nijak kompenzovány, a tak dále přechází přes chodidla do páteře.

Pokud navíc denně ujdete tisíce kroků po takovém povrchu a máte nekvalitní obuv, která dostatečně nepruží, při každém došlapu se vygeneruje rázová vlna, která se nemá kde zbrzdit. To se pak může projevit bolestí zad. A nekvalitní nepoddajné boty jsou tím, co tyto problémy ještě zvyšuje.

Ilustrační obrázek

Co musí splňovat městská obuv?

Ať už nosíte tenisky, sandály nebo polobotky, měly by splňovat zejména tři hlavní kritéria.

  • Flexibilita: Bota by měla být dostatečně pružná, aby se přizpůsobila jedinečnému tvaru vašich nohou. Díky tomu vás nebudou limitovat otlaky ani nepříjemné tření.
  • Lehká a prodyšná konstrukce: Zejména letní boty musí být prodyšné, aby se v nich noha příliš nepotila a nezapařovala. Co se konstrukce týče, ta by neměla nohu zbytečně zatěžovat.
  • Pohlcování otřesů: Jednou z klíčových vlastností je efektivní tlumení mikrootřesů při chůzi. Nerozhodí vás tak ani betonová městská džungle.

A jaké boty tyto vlastnosti splňují? Můžete si například užít odlehčený krok s Rieker obuví, která se vyznačuje příjemným pohodlím, flexibilitou a tlumením otřesů pro příjemný zážitek z každé procházky.

Pokud byste ocenili do sbírky tyto modely, za prohlídku stojí Rieker-eshop.cz, kde si vyberete z různých stylů ten svůj. Užijte si každý krok i na tvrdém povrchu a projděte labyrintem města s lehkostí a grácií.

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Témata: beton, džungle, Bolest, kloub

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