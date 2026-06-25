Mistrovství Evropy v cheerleadingu přiveze do Prahy 4 000 sportovců!

Do české metropole dorazí téměř 4 000 sportovců, stovky trenérů, porotců a členů realizačních týmů z 24 evropských zemí. Diváci během tří dnů uvidí celkem 196 soutěžních vystoupení v cheerleadingových i performance cheer (tanečních) disciplínách napříč věkovými kategoriemi Youth, Junior a Senior.
Česká asociace cheerleaders pořádá evropský šampionát již potřetí. Naposledy se mistrovství Evropy v Praze konalo v roce 2017, kdy česká organizace získala uznání za vysokou úroveň produkce i organizace. Letošní ročník má být dosud největší v historii evropského cheerleadingu.
Vedle sportovních výkonů čeká návštěvníky také bohatý doprovodný program. Součástí akce budou fan zóny, oficiální obchod s merchandise, gastro zóna, partnerské stánky a řada dalších aktivit pro sportovce i fanoušky.
„Pořádání evropského šampionátu je pro český cheerleading obrovskou příležitostí. Chceme Evropě ukázat nejen kvalitu českého sportu, ale také Prahu jako moderní město schopné pořádat vrcholné mezinárodní sportovní akce,“ uvedla prezidentka České asociace cheerleaders Martina Marešová.
Cheerleading už dávno není jen fandění na sportovních utkáních. Jde o dynamický vrcholový sport, který spojuje náročnou akrobacii na zemi i ve vzduchu, lidské pyramidy, skoky a tanec do několika minut nabité choreografie plné energie a adrenalinu. Český cheerleading navíc letos zaznamenal historický úspěch na ICU World Cheerleading Championships na Floridě. TEAM CZECHIA All Girl Elite získal titul mistrů světa a TEAM CZECHIA Youth All Girl Median vybojoval stříbrné medaile. Také díky těmto výsledkům se Česká republika řadí mezi přední cheerleadingové země v Evropě.
Podívejte se na výkony z Mistrovství světa:
TEAM CZECHIA ALL GIRL ELITE
TEAM CZECHIA YOUTH ALL GIRL MEDIAN
Podívejte se na video recap z loňského ICU Europeans ve Slovinské Lublani.
Vstupenky
Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím Ticketmaster a Ticketportalu. Prodávají se na jednotlivé soutěžní bloky, přičemž podrobný harmonogram a plánek sektorů najdou zájemci na oficiálním webu šampionátu – www.icueuropeans2026.com.