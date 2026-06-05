Nízký důchod? Polepšete si s Rentou z nemovitosti!

Když maminka odešla před dvěma lety do starobního důchodu, nastal obrovský zlom. Zdraví jí pořád sloužilo, ale ovdověla a bála se nečekaných výdajů. Škudlila každou korunu, vzdala se svých zálib a nikam nechodila. Není to zvláštní? Bydlí ve vlastním domě, který má hodnotu několika milionů, ale nemůže si vyskakovat, protože myslí na zadní kolečka.
Moje kamarádka pracuje v Kanadě. Divila se, proč maminka nepobírá Rentu z nemovitosti, když má dům. Okamžitě mě napadlo: Důchodce si vezme půjčku, aby si přilepšil? A z čeho ji bude splácet? To nedává smysl!
Kouzlo je v tom, že senior nic neplatí. Dostane peníze, ale nemovitost nikomu neprodává, je stále jeho. A splátky? Ty přijdou na řadu, až když zemře nebo když se rozhodne dům či byt prodat.
Všechno jsme si důkladně proklepli. Když maminka pochopila, že zůstane ve svém milovaném domě, a přesto dostane peníze, tak se jí Renta zalíbila.
Společnost FINEMO.CZ jí doporučila pravidelný měsíční příjem. Ona se ale nakonec rozhodla, že chce celou sumu dostat najednou. Nejdřív zvelebila zahradu a zrekonstruovala koupelnu a kuchyň. Tím hodnotu domu ještě navýšila. Pokud bychom ho jednou museli prodat, rozhodně neproděláme, ale takhle teď přemýšlet nechci. Trochu peněz si dala bokem a zbytek půjčky si vyloženě užívá.
Měli jsme prostě kliku. Společnost FINEMO.CZ začala sjednávat Rentu z nemovitosti v roce 2015. Licenci získala od České národní banky. Nebylo co řešit.
A maminka? Cestuje, sportuje, plánuje dovolenou, a teď si koupila elektrokolo. Své sny si plní i ve stáří.
Výhody Renty z nemovitosti:
- Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
- Za života nemusíte nic splácet.
- Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
- Můžete žít důstojněji a život si více užívat.
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