Žižkovská věž se rozzářila v barvách Micro RGB. Signalizovala příchod nové technologii

Autor: Metro.cz
  13:05
Společnost Samsung Electronics včera představila v prostorách Žižkovské televizní věže nové prémiové televizory na rok 2026. Hlavním bodem programu byla technologie Micro RGB, podle které se věž rozsvítila do červené, zelené a modré barvy.
Společnost Samsung Electronics představila v prostorách Žižkovské televizní věže nové prémiové televizory na rok 2026. Hlavním bodem programu byla technologie Micro RGB, podle které se věž rozsvítila do červené, zelené a modré barvy.

„Včerejší nasvícení Žižkovské věže symbolizuje naši vizi: přinášet ty největší technologické inovace přímo do srdcí domovů našich zákazníků. Technologie Micro RGB už není jen nedostižným vrcholem pro pár vyvolených, ale novým standardem, který si díky letošní modelové řadě a široké nabídce úhlopříček může užít každá rodina v Česku,“ řekl Martin Huba, Marketing Manager televizní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Technologie Micro RGB znamená obraz, kde každý pixel svítí přesně tak, jak má svítit. Výsledkem jsou výrazně živější barvy, hlubší kontrast a detaily, které vás zcela pohltí. Zatímco dřív šlo o výsadu obřích obrazovek s úhlopříčkou 115 nebo 130 palců, nová řada zahrnuje i standardní velikosti od 55 palců výš, které jsou vhodné i do běžných obývacích pokojů.

Širší nabídka úhlopříček

Vedle této vlajkové lodi Samsung inovuje i oblíbené řady OLED a Neo QLED. Ty letos přicházejí s ještě širší nabídkou úhlopříček, u nichž hraje klíčovou roli právě umělá inteligence optimalizující každý detail obrazu.

Nové televizory disponují funkcí Vision AI Companion. Ta díky umělé inteligenci rozumí přirozené řeči a usnadňuje ovládání i vyhledávání obsahu ke sledování. Samsung myslí i na komfort diváků – nové modely (včetně OLED řady S99H) používají patentovanou technologii Glare Free, která snižuje odlesky a šetří zrak i při dlouhém sledování.

Technologie Micro RGB

  • Samosvítící pixely: Obraz tvoří miliony mikroskopických diod. Každá z nich generuje vlastní světlo i barvu, takže televize nepotřebuje žádné podsvícení.
  • Čisté barvy RGB: Přímé vyzařování červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) složky eliminuje barevné filtry. Výsledkem je 100% přesnost barev a nulové zkreslení.
  • Absolutní černá: Protože lze každý pixel jednotlivě úplně vypnout, dosahuje technologie dokonalé černé a nekonečného kontrastu, který dává obrazu hloubku.
  • Anorganická životnost: Použité materiály nepodléhají degradaci (nevypalují se) a umožňují extrémně vysoký jas, který zůstává stabilní po desítky let.

