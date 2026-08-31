Když logistika funguje, většinou si jí nevšimneme. Zboží je v obchodě, objednávka z e-shopu dorazí včas, výrobní linka má potřebné díly a nemocnice dostatek materiálu. Jakmile se ale některý článek řetězce přeruší, jeho význam je okamžitě vidět.
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I proto se logistika v posledních letech posunula z podpůrné činnosti do oblasti strategického rozhodování. Firmy dnes neřeší jen přepravu zboží z bodu A do bodu B. Sledují také zásoby, vytížení vozidel, náklady, dostupnost dodavatelů nebo rizika na jednotlivých trasách. Cílem je celý tok zboží, informací a kapacit naplánovat co nejefektivněji.
Data místo odhadu
Velkou část změn v oboru přinášejí technologie. Automatizované sklady, robotizace, digitální platformy, prediktivní analytika nebo umělá inteligence se postupně stávají součástí běžného provozu.
Algoritmy mohou pomáhat předvídat poptávku, optimalizovat trasy, plánovat zásoby nebo upozorňovat na možné výpadky v dodavatelském řetězci. Technologie ale samy o sobě nestačí. Výsledky je potřeba správně interpretovat, posoudit ekonomické souvislosti a rozhodnout, které řešení je pro konkrétní situaci nejvhodnější.
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Moderní logistik proto potřebuje širší kompetence než dříve. Musí se orientovat v datech a informačních systémech, rozumět ekonomice provozu a zároveň komunikovat s výrobou, obchodem, IT i managementem. Právě kombinace analytického, technologického a manažerského myšlení je dnes pro obor důležitá.
Odolnost i udržitelnost
Poslední roky zároveň ukázaly, že samotná efektivita nestačí. Globální dodavatelské řetězce ovlivňují výpadky dodavatelů, geopolitická rizika, problémy v dopravě i rychlé změny poptávky. Firmy proto hledají způsoby, jak vytvořit systém, který bude nejen rychlý a ekonomický, ale také odolný.
Do rozhodování stále výrazněji vstupuje také udržitelnost. Lépe naplánovaná trasa může znamenat nižší spotřebu paliva i náklady. Vyšší vytížení vozidel zase může snížit počet ujetých kilometrů. Přesnější práce se zásobami omezuje množství neprodaného zboží a kapitálu vázaného ve skladech.
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Na proměnu oboru reaguje také Vysoká škola logistiky, která se na logistiku specializuje. Více než 20 let propojuje odborné vzdělávání s praktickými potřebami firem a institucí.
„Logistika se rychle mění a školy na to musí reagovat. Naším cílem je připravovat studenty, kteří budou rozumět technologiím, ale současně dokážou vnímat širší dopady svých rozhodnutí,“ říká rektor Vysoké školy logistiky (VŠL) a bývalý prezident České logistické asociace prof. Václav Cempírek.
Studium propojené s praxí
Výuka na VŠLG se zaměřuje na propojení teorie s fungováním podniků. Studenti se věnují dopravě, skladování, řízení výroby a optimalizaci procesů, ale také automatizaci, digitalizaci, informačním systémům a práci s daty. Součástí výuky jsou i konkrétní situace z praxe, při kterých se učí vyhodnocovat různé varianty a hledat řešení.
Bakalářské studium nabízí programy Logistika v dopravě, Logistika ve službách, Informatika pro logistiku a nově také Udržitelná logistika. Navazující magisterské programy zahrnují Logistiku a řízení výroby, Logistiku a řízení dopravy a Informatiku pro logistiku a řízení. Škola působí v Praze, Přerově a Bratislavě.
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Absolventi přitom nemusí mířit pouze do dopravních nebo spedičních firem. Uplatnění mohou najít také ve výrobě, e-commerce, retailu, nákupu, plánování, informačních technologiích, datové analytice, projektovém řízení nebo veřejném sektoru.
Logistika je totiž součástí fungování prakticky každé organizace, která pracuje se zdroji, časem, informacemi nebo kapacitami. Pro mladé lidi tak může být zajímavým oborem, který propojuje technologie, ekonomiku a praktické rozhodování.
Výsledky logistické práce navíc bývají dobře měřitelné. Lepší plánování může zkrátit dodací dobu, snížit náklady nebo omezit prostoje. Absolventi tak mohou postupně přecházet od odborných pozic k řízení týmů a celých procesů.
Budoucnost logistiky nebude jen o autonomních systémech, robotických skladech a umělé inteligenci. Důležití budou především lidé, kteří dokážou technologie využít, správně pracovat s daty a rozhodovat o jejich využití. Právě takové odborníky bude moderní ekonomika potřebovat stále více.