Když se řekne logistika, mnoho lidí si stále představí hlavně kamiony a sklady. Proč je ale doprava a logistika pro dnešní společnost tak zásadní?
Doprava a logistika dnes nejsou jen přesun věcí z bodu A do bodu B. Jsou to procesy, které rozhodují o tom, zda bude fungovat průmysl, zdravotnictví, obchod, e-commerce, ale i běžný život domácností. Logistika je skrytá infrastruktura moderní společnosti. Potvrzují to i čísla: v České republice bylo v nákladní dopravě v roce 2024 přepraveno téměř 536 milionů tun zboží a přepravní výkon dosáhl 87,3 miliardy tunokilometrů. V evropském měřítku sektor dopravy a skladování zaměstnával 10,4 milionu lidí a generoval obrat 1,9 bilionu eur. To ukazuje, že jde o systém, který drží v pohybu celé hospodářství.
Dá se tedy říci, že logistické procesy jsou dnes doslova všude?
Ano. Logistika je přítomná všude tam, kde je třeba plánovat čas, kapacity, objemy zboží, ekonomické náklady, spolehlivost a tok informací a peněz. Vidíme ji ve výrobních podnicích, nemocnicích, na letištích, v retailu, v zásobování měst i v balíkové distribuci. Jakmile někde řešíte dostupnost zdrojů, koordinaci procesů a kvalitu služby, vstupujete do světa logistiky. A právě proto význam oboru roste. Firmy si stále více uvědomují, že o jejich stabilitě nerozhoduje jen kvalita produktu, ale také to, zda jej umějí včas vyrobit, uskladnit, doručit a efektivně řídit celý řetězec. To je ostatně hlavní linie i ve Vámi poskytovaných rozhovorech.
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V posledních letech se často mluví o tom, že logistika je oborem budoucnosti. Není to už trochu klišé?
Nemyslím si. Dnes je to přesnější než kdy dřív. Logistika se rychle proměňuje, protože do ní vstupují digitalizace, automatizace, robotizace, datová analytika a umělá inteligence. Dříve se řada rozhodnutí opírala hlavně o zkušenost. Dnes firmy pracují s predikcí poptávky, modelováním kapacit, optimalizací tras nebo simulacemi provozů. Tím se mění i role logistiky ve firmě. Už nejde jen o podpůrnou funkci. Logistika zásadně ovlivňuje marže, cash flow, odolnost dodavatelských řetězců i schopnost zvládat krize. Kdo rozumí logistice, rozumí i tomu, jak bude fungovat ekonomika v blízké budoucnoti.
Kde už dnes vidíte největší přínos umělé inteligence a dat v logistice?
Především v plánování, predikci a optimalizaci. Umělá inteligence spojuje data z výroby, prodeje, dopravy i skladů a zpřesňuje rozhodování. V praxi to znamená lépe nastavené zásoby, méně výpadků, vyšší vytížení kapacit a rychlejší reakce na změny trhu. Silně je to vidět také v dopravě, kde se zlepšuje predikce zpoždění a volba tras, a ve skladech, kde automatizace snižuje chybovost i zbytečné pohyby. Současně ale platí, že technologie sama nestačí. Potřebujete kvalitní data, dobře popsané procesy a zaměstnance, kteří přeloží technologický přínos do ekonomiky firmy.
Znamená to, že logistika už dnes potřebuje jiný typ absolventa než dříve?
Rozhodně ano. Moderní absolvent logistiky nemůže být jen člověk, který rozumí dopravě nebo skladování v tradičním smyslu. Musí chápat řetězec jako celek, orientovat se v datech, technologiích a informačních systémech a zároveň zvládat komunikaci, projektové řízení i rozhodování v nejistotě. Jinými slovy: nestačí znát provoz, je třeba umět řídit proces. Proto se dnes tolik cení kombinace procesního a systémového myšlení, datové gramotnosti a manažerských dovedností. To je velmi perspektivní profil absolventa, protože je využitelný napříč sektory.
Jak do toho vstupuje udržitelnost? Je to dnes skutečně klíčové téma?
Ano, a navíc velmi praktické. V logistice lze poměrně rychle dosahovat měřitelných úspor lepším plánováním tras, konsolidací zásilek, změnami obalů, prací s vratnými toky nebo energetickým řízením skladů. Udržitelnost tedy není v rozporu s ekonomikou provozu, ale stále častěji s ní souvisí. Vedle ekologické dimenze roste i důraz na bezpečnost práce, transparentnost dodavatelského řetězce a odpovědné řízení rizik. Firmy proto budou hledat odborníky, kteří dokážou udržitelnost převést z obecné deklarace do konkrétních procesních a ekonomických opatření.
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Jak na tyto změny reaguje Vysoká škola logistiky ve výuce?
Reagujeme na ně především tím, že logistiku neučíme jako izolovaný obor, ale jako součást širšího řízení firemních procesů. Studenti musí dnes rozumět nejen dopravě a skladování, ale také datům, digitálním nástrojům, ekonomice provozu a stále více i otázkám udržitelnosti. Proto výuku stavíme na propojení teorie s praxí, na konkrétních situacích z firemního prostředí a na dovednostech, které budou absolventi skutečně potřebovat. Chceme, aby naši studenti po absolvování nevěděli jen „co je logistika“, ale aby uměli logistické procesy analyzovat, řídit a zlepšovat. To je podle mě dnes rozhodující předpoklad pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
Proč by měl středoškolák dnes uvažovat právě o logistice, pokud chce studovat obor s vysokou pravděpodobností uplatnění?
Protože logistika propojuje technologii, ekonomiku, techniku a reálný provoz. Absolventi nejsou odkázáni jen na jeden typ zaměstnavatele. Mohou působit ve výrobních firmách, dopravních a zasílatelských společnostech, e-commerce, retailu, veřejném sektoru, v nákupu, plánování, datové analytice i projektovém řízení. Už z Vašich slov zaznívá, že jde o obor dlouhodobě žádaný a s velmi dobrým uplatněním. Já bych to formuloval střízlivě: žádná škola nemůže dávat absolutní garanci zaměstnání, ale logistika patří mezi oblasti, kde je spojení mezi studiem a praxí mimořádně silné. Kdo hledá praktický a perspektivní obor, měl by logistiku velmi vážně zvažovat.
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Co byste poradil mladým lidem, kteří se právě rozhodují, kam po maturitě dál?
Poradil bych jim, aby si vybírali obor, který má budoucnost a který jim po studiích otevře konkrétní profesní možnosti. Právě logistika je dnes oblastí, jak jsme již několikrát vzpomněli, bez které se neobejde průmysl, obchod, doprava, e-commerce ani veřejné služby. Je to obor, který spojuje technologie, ekonomiku a každodenní praxi, a právě proto nabízí velmi široké uplatnění. Firmy dnes potřebují lidi, kteří rozumějí procesům, umějí pracovat s daty, orientují se v technologiích a dokážou přemýšlet v širších souvislostech. To jsou kompetence, které budou mít hodnotu i v budoucnu. Pokud tedy chtějí studovat něco, co má reálný smysl, perspektivu a velmi dobrou vazbu na budoucí zaměstnání, studium logistiky na Vysoké škole logistiky je rozhodně správná cesta.