Pátek třináctého? Horor, který může skončit milionovým happy endem.

Letos může být právě třináctý listopad příležitostí obrátit pověry naruby a dopřát si trochu příjemného napětí.
Hororové filmy mají jednu zvláštní schopnost. Dokážou nás vyděsit i věcmi, kterých bychom si normálně vůbec nevšimli. Obyčejné vrznutí dveří, blikající žárovka nebo zazvonění telefonu uprostřed noci. Najednou máme pocit, že se za chvíli stane něco strašného.
Stačí si vzpomenout na legendární Pátek třináctého. Parta mladých lidí, opuštěný tábor a pocit, že někdo rozhodně nemá dobré úmysly. Podobně funguje i Vřískot, kde se z obyčejného telefonátu stává začátek pořádného dramatu. A Osvícení? To dokázalo, že k pořádnému hororu nepotřebujete ani příšery. Někdy stačí dlouhá hotelová chodba.
Jenže filmový scénář není skutečný život. A ne každé napětí musí skončit špatně.
Když se horor změní v komedii
Představte si, že jdete večer domů. Na ulici nikdo, kolem ticho a najednou za sebou uslyšíte kroky. Zrychlíte. Kroky zrychlí také. Srdce vám buší a v hlavě už běží závěrečná scéna thrilleru. Otočíte se – a za vámi stojí soused, který venčí psa.
Tak přesně takhle se někdy rodí ty nejlepší příběhy. Situace, která vypadala jako začátek katastrofy, skončí úsměvem. A právě podobný obrat si zaslouží i pátek třináctého.
Proč bychom měli automaticky čekat smůlu? Třeba nás čeká příjemná schůzka, dobrá zpráva nebo nečekané překvapení. A možná také příležitost zkusit štěstí.
Třináctka nemusí strašit. Může přinést i radost
Allwyn připomíná, že pátek třináctého nemusí být důvodem k obavám. Naopak může být příležitostí dopřát si trochu napětí úplně jiného druhu – třeba při oblíbené loterijní hře.
Právě na pátek 13. listopadu připadá losování Sportky i Eurojackpotu. Dvě známé hry, ve kterých si lidé mohou zkusit své štěstí a představit si, jaké by to bylo, kdyby se jejich čísla proměnila ve výhru.
Co byste udělali, kdybyste vyhráli miliony? Vyrazili na cestu kolem světa? Konečně si pořídili vysněné bydlení? Splnili přání někomu blízkému? Nebo byste jednoduše oslavili den, který se z obyčejného pátku změnil v jeden z nejlepších okamžiků vašeho života?
Samozřejmě, o výsledku rozhoduje náhoda a žádné datum ani čísla nezaručují výhru. Hraní by mělo zůstat především zábavou a vždy jen v rámci možností každého z nás.
A jaký bude váš happy end?
Pátek třináctého má v kalendáři své pevné místo. To, jak ho prožijeme, ale záleží především na nás. Nemusíme hledat černé kočky, vyhýbat se žebříkům ani čekat, odkud přijde další nepříjemné překvapení.
Hororové filmy si nechte na večer. Přes den si užijte život a pokud máte chuť, zkuste také štěstí ve Sportce nebo Eurojackpotu od Allwynu.
Protože někdy je nejlepší filmový scénář ten, ve kterém se poslední scéna změní v nečekaně šťastný konec. A kdo ví – třeba právě váš letošní pátek třináctého bude mít milionovou pointu.
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