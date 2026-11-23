Výraznější zápach pomáhá odhalit i drobné netěsnosti v plynovodní síti, domovních rozvodech nebo u plynových spotřebičů. Akce má preventivní charakter a nijak neomezuje ani nepřerušuje dodávky plynu.
„Každoroční nárazová odorizace představuje jeden z hlavních pilířů bezpečného a spolehlivého provozu naší distribuční soustavy. Navazuje na inspekce plynárenských zařízení, které provádíme zejména na jaře a v létě, a je poslední velkou kontrolou před tuhými mrazy. Chceme mít absolutní jistotu, že je naše infrastruktura na vrchol topné sezony připravena. Lidé a firmy na plyn spoléhají. V zimních měsících je jistota jeho dodávek naprosto klíčová,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Podezření na únik plynu? Volejte nonstop pohotovostní linku 1239
Zemní plyn je v přirozeném stavu bez zápachu. Aby bylo možné jeho únik zaznamenat čichem, přidává se do něj silně zapáchající látka zvaná odorant. Do plynu se přidává průběžně po celý rok, při podzimní akci se její dávka dočasně zvyšuje.
„Výraznější zápach pomáhá odhalit i malé netěsnosti v síti a v zařízeních odběratelů,“ vysvětluje Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Odorant má charakteristický sirný zápach připomínající zkažená vejce. Pokud ho lidé zaznamenají a mají podezření na únik plynu, měli by neprodleně volat nepřetržitou pohotovost plynařů na telefonní čísle 1239. Číslo platí pro celé Česko. Operátorovi je potřeba sdělit jméno, přesnou adresu a případné orientační body, které pomohou pohotovostní službě co nejrychleji najít místo možného úniku.
Nárazovou odorizaci plynu provádějí všichni tuzemští distributoři ve stejném období. GasNet působí na celém území České republiky kromě Prahy. V jihočeském kraji zajišťuje GasNet distribuci plynu prostřednictvím své dceřiné společnosti Gas Distribution.
Za domovní rozvody a spotřebiče odpovídají jejich vlastníci
GasNet pravidelně kontroluje a udržuje plynovody i další zařízení své distribuční soustavy. Zařízení distributora končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu odběratele.
Za bezpečný provoz vnitřních, domovních a bytových rozvodů i plynových spotřebičů, jako jsou kotle nebo sporáky, odpovídají jejich vlastníci, zpravidla majitelé nemovitostí. GasNet doporučuje nechat rozvody a spotřebiče preventivně zkontrolovat alespoň jednou ročně. Jejich servis a opravy distributor nezajišťuje. Vlastníci se proto musí obrátit na odborně způsobilé techniky nebo specializované plynoservisy.