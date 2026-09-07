Po více než 130 letech se do bývalé textilky vrací móda

CITY FASHION SHOW 2026 tak propojí historii místa s módní show a večerní atmosférou.
Volba místa přitom není náhodná. Historie areálu sahá až do roku 1889 a je úzce spjata s textilní minulostí města. Organizátoři se proto rozhodli minulost symbolicky propojit se současností. Po více než 130 letech se tak do bývalé textilní továrny znovu vrátí móda – tentokrát místo textilních strojů prostřednictvím návrhářů, modelek, modelů a stovek hostů.
RUNWAY, která není jen módním molem
Letošní ročník dostal podtitul RUNWAY EDITION. Anglické slovo „runway“ totiž označuje nejen módní molo, ale také letištní dráhu. Právě s tímto dvojím významem si bude pohrávat celý večer – od vizuální komunikace přes filmové intro až po samotnou atmosféru akce.
Netradiční bude také konstrukce mola. Namísto klasické rovné linie vznikne runway ve tvaru písmene U. Modelky a modelové se tak dostanou mnohem blíže k publiku a výrazně se zvýší počet míst přímo v první řadě. Diváci nebudou módní přehlídku pouze sledovat z dálky, ale stanou se prakticky její součástí.
Na jednom mole se během večera představí kolekce několika výrazných módních návrhářů a značek uvedených na webu cityfashionshow.cz. CITY FASHION SHOW ale nechce být pouze sledem módních přehlídek. Koncept od začátku propojuje módu, hudbu, společenský večer a networking.
Známé tváře i živá hudba
Večerem provede Petr Švancara, o hudební část programu se postará zpěvák Marcell. Atmosféru runway doplní saxofonista Radim Nowak a závěr večera převezme DJ Lowa.
Po skončení hlavního programu naváže afterparty, která má pokračovat v energii samotné přehlídky. Kombinace DJ setu a živého saxofonu má vytvořit finále, při kterém se prostor bývalé továrny definitivně promění z módní runway v místo pro večerní party.
CITY FASHION SHOW zároveň propojuje svět módy s regionálním byznysem. Za akcí stojí organizátoři z Frýdku-Místku, v čele s Davidem Matuszkem, přičemž řada partnerů pochází právě z regionu. Ambicí projektu je ukázat, že i mimo Prahu nebo Brno může vzniknout společenská a módní událost s profesionální produkcí a výraznou atmosférou.
A právě industriální historie Nové Osmičky tomu letos dodává ještě jeden rozměr.
Místo, kde se kdysi vyráběl textil, se na jediný večer znovu zaplní módou.
Jen v úplně jiné podobě.