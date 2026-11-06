Počet seniorů se zpětnou hypotékou od FINEMO.CZ výrazně roste

Zde jsou nejčastější důvody, proč ji senioři využívají:
- Senioři, kteří jsou odkázáni pouze na svůj důchod, často živoří. Nemají dostatek peněz, a tak si nemohou dovolit kupovat kvalitní potraviny či si dokonce zajít na oběd do restaurace. Renta z nemovitosti jim pomohla ke kvalitnějšímu prožití stáří.
- I starší lidé si chtějí užívat života, ale kvůli nedostatku peněz to bohužel nejde. Renta z nemovitosti jim umožnila splnění snů, ať už se týkaly zájezdů do zajímavých destinací, pobytu v lázních či jen výletů s turistickým kroužkem nebo návštěv divadel a kin.
- Někteří senioři využili Rentu z nemovitosti na vylepšení a zútulnění svého bydlení. To, že člověk zestárne, přece neznamená, že nemá smysl udělat úpravu či rekonstrukci bytu, opravit si rodinný domek, vyměnit střechu, bojler nebo si koupit novou pračku.
- Někdy se stane, že senioři odejdou do penze a jsou zatěžkáni dluhy, jejichž splácení se při nízkém důchodu stává velkou zátěží. Mnohdy je i nemožné. I na splácení dluhů se dá využít Renta z nemovitosti. V takovém případě přináší velkou úlevu.
- Přestože máme v České republice dostupnou bezplatnou zdravotní péči, existuje mnoho věcí, které zdravotní pojištění nepokrývá. Senioři pak Rentu z nemovitosti využívají například na nový chrup, operace či na přizpůsobení bydlení jejich zdravotnímu stavu.
- Senioři, kteří mají vnoučata, by rádi pomohli svým dětem s jejich financováním. Případně se starají o svého dlouholetého mazlíčka, jehož péče také vyžaduje určité finance.
- Jsou lidé, kteří nechtějí nic ponechat náhodě a řeší dědictví ještě za svého života. I k tomu jim může pomoci Renta z nemovitosti.
Výhody Renty z nemovitosti:
- Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
- Za života nemusíte nic splácet.
- Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
- Můžete žít důstojněji a život si více užívat.
Chcete vědět víc?
- Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy zde
- Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
- Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
- Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů.
- Videa o Rentě z nemovitosti, rozhovory s našimi klienty a další zajímavé informace můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.