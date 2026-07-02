Praha se stane hlavním městem evropského cheerleadingu

Do české metropole dorazí více než 4 000 sportovců, trenérů a členů realizačních týmů z celé Evropy.
Diváci během tří dnů uvidí téměř dvě stovky soutěžních vystoupení napříč věkovými kategoriemi Youth, Junior a Senior. O evropské tituly budou bojovat národní reprezentace ve sportovním cheerleadingu i tanečních performance cheer disciplínách. Nedělní finále nabídnou souboj pouze pěti nejlepších týmů v každé kategorii.
Cheerleading dnes patří mezi nejrychleji se rozvíjející sporty na světě. Kombinuje náročnou akrobacii na zemi i ve vzduchu, lidské pyramidy, tanec a nekonečné množství energie v dvouapůlminutových choreografiích, které vyžadují maximální fyzickou připravenost, synchronizaci a týmovou spolupráci. Právě propojení síly, techniky a energie dělá z evropského šampionátu atraktivní podívanou i pro diváky, kteří se s tímto sportem setkají poprvé.
Český cheerleading navíc letos zaznamenal historický úspěch. Na mistrovství světa ICU Cheerleading Worlds na Floridě získal TEAM CZECHIA titul mistrů světa v kategorii All Girl Elite a stříbrné medaile v kategorii Youth All Girl Median. České týmy dlouhodobě patří mezi evropskou špičku. Z loňského mistrovství Evropy ve slovinské Lublani přivezly tři zlaté a dvě bronzové medaile. I domácí fanoušci tak budou mít během šampionátu komu fandit.
Letošní šampionát se zároveň výrazně inspiruje Prahou. Vizuální identita akce vychází ze stylizovaného motivu Katedrály svatého Víta a z českého kubismu, jehož geometrické tvary se promítají do grafiky celé akce i oficiální kolekce merchandisingu.
„Praha se na několik dní stane hlavním evropským městem cheerleadingu. Jsme rádi, že můžeme přivítat sportovce z celé Evropy právě v České republice,“ uvádí organizační výbor šampionátu. Česká asociace cheerleaders pořádá mistrovství Evropy v České republice již potřetí, naposledy se v Praze konalo v roce 2017.
Vstupenky na ICU European Cheerleading Championships 2026 jsou v prodeji prostřednictvím sítí Ticketmaster a Ticketportal. K dostání budou také přímo u vstupu do O₂ universa.