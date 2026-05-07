Přerov Mammoths vybojovali ve Snapbacks lize výhru nad Pilsen Patriots

Mammoths zastavili úvodní útok Patriots a naopak se rychle dostali do endzóny díky dlouhému běhu Jakuba Smolíka. Druhému running backovi Danieli Kamińskimu vyrazil před endzónou míč Oliver Slavík a Patriots zalehli míč v endzóně.
Útok Patriots se na hřišti příliš dlouho neohřál, když Beneš hodil dlouhý pass do rukou přerovského Šimona Matise. Také ve druhém drivu se Mammoths dostali do redzóny soupeře a tentokrát drive zakončili domácí touchdownem, když quarterback Nicolas Visser našel v endzóně Petra Tomaníka.
Patriots dokázali odpovědět, když se dostali se svým útokem na polovinu soupeře a své snažení zakončil 50yardovým field goalem Adam Heller. Mammoths ještě před koncem poločasu dostali příležitost přidat další body, ale nakonec se nedostali dál než 5 yardů od endzóny a Patriots tak s vypršením času prvního poločasu uhájili svou endzónu a stav 7:3 pro Mammoths.
Do druhého poločasu vstoupili Mammoths úspěšně, když Visser zakončil drive 7yardovým běhovým touchdownem. Patriots v dalším drivu sice museli puntovat, ale k míči se rychle dostali ještě na polovině Mammoths, když Vysloužil po zachyceném passu inkasoval tvrdý hit od Václava Šedivého a neudržel míč, který zalehl Josef Legát. Výbornou pozici ale Patriots nedokázali využít, když Beneš nasměroval dlouhý pass pouze do rukou Michala Poláška.
Dvě minuty před koncem zápasu přidal pojistku k vedení domácích touchdownem Daniel Kamiński a Mammoths tak zvítězili 21:3.
Další zápas odehrají Mammoths v neděli na hřišti Vysočiny Gladiators.